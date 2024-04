Sigmund Freud Challenge címmel játékot hirdetett a Bécsi Turisztikai Hivatal, amelynek keretében a világhírű pszichoanalitikus életének és munkásságának ismert és kevésbé ismert helyszíneire látogathatnak el az érdeklődők. A kihívás kiindulópontja a Sigmund Freud Múzeum a Berggasse 19. szám alatt, de a játék olyan helyekre is elkalauzolja a résztvevőket, amelyeket még a bennfentesek sem feltétlenül kötnek össze Freuddal. Ilyenek például a Bécset körülvevő szőlődombok. A sokáig tüdőszanatóriumként is működő Belle Vue kastély - ahol Freud orvosként dolgozott - közelében található réten, a Bellevuewiese-n született meg ugyanis az álomfejtés teóriája. A pszichoanalitikus mindennapjaitól, a kutyák iránti szenvedélyén át, a kokainnal átfűtött sötét időszakáig mindent megtudhatunk a játékon keresztül. Az összegyűjtött pontok után olyan ajándékokat sorsolnak ki, mint például egy hétvége Bécs legrégebbi hotelében, vagy olyan levélpapír-csomag, ami pontosan úgy néz ki, mint amilyet Freud is használt.

A játék 2024 végéig tart és csupán az ivie városnéző alkalmazást kell hozzá letölteni. A Wien Tourismus digitális útikalauza húsz városnéző sétát ajánl olyan bécsi klasszikusok érintésével mint Sissi, Freud, a Ring vagy Beethoven. De azoknak is érdemes letölteniük, akiket a modern bécsi építészet, különleges múzeumok vagy az extrémebb városnézések érdekelnek. Az alkalmazás nemcsak a turistáknak de a bécsieknek is sok hasznos információval szolgál: érdekes információkat tudhatnak meg egy-egy közeli nevezetességről vagy megkereshetik a legközelebbi ivókutat vagy nyilvános vécét is. Az ivie-appot már több mint egymillióan töltötték le.