A kempteni és a Széchenyi-gimnázium diákjait köszöntötte Farkas Ciprián polgármester hétfőn délelőtt a városházán. A testvérvárosból 18 tanuló és 2 kísérő érkezett Sopronba, akik nem csak a Leghűségesebb várost fedezik fel, de ellátogatnak Győrbe, Budapestre és a Balatonra is. A kempteni gimnazisták múlt szombaton érkeztek meg, és szombatig maradnak. A Soproni Széchenyi István Gimnázium pedig programokkal is készül a delegációnak.

- A testvérvárosaink közül talán Kemptennel a legszorosabb a kapcsolat. Fontos, hogy az együttműködésünk a fiatalok számára is kedvező legyen. Rendszeresen érkeznek német diákok a Sopronba, és a helyi fiatalság delegációját is fogadják Kemptenben, ahol nem csak a német várost és annak környékét fedezhetik fel, de a nyelvet is gyakorolhatják - mondta el köszöntőjében Farkas Ciprián.

A polgármester a diákoknak arról is beszélt, hogy egykor Sopron lakossága is német többségű volt, azonban a második világháború után több ezer német anyanyelvű polgárt űzték el otthonaikból. A múlt nem merült feledésbe, s ma már Sopronban mindenki szabadon megélheti nemzetiségét, a templomainkban pedig német nyelvű szentmisét is lehet hallgatni, a gyerekek német nyelvű óvodákba és iskolákba járhatnak.