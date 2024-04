– A Vármegyei Közlekedési Balesetmegelőzési Bizottság célja, hogy minden balesetet megelőzzön. Mindig elemezzük az eseteket, próbálunk belőle következtetéseket levonni, majd olyan intézkedéseket megtenni, hogy elébe menjünk ezeknek a problémáknak, és hassunk a gépjármű vezetőkre vagy éppen a gyalogosokra – osztotta meg lapunkkal Rosta Roland rendőr őrnagy.

Felvételünkön Bozzai Lajos a Safety Car BOZZAI Autósiskola vezetője és Rosta Roland rendőr őrnagy. A balesetmegelőzésről adtak tanácsokat.

Fotó: Csapó Balázs

Bozzai Lajos kollégáival a képzési paletta teljes szegmensét oktatja, a kismotorosoktól az autóvezetőkig. A motoros képzésre külön speciális hangsúlyt fektetnek, például a rutinpályán történő vezetéstechnikai fogásokra. Illetve túravezetőként a már jogosítványt szerzett motorosokat oktatják a csapatban motorozás fortélyaira. Véleménye szerint a legtöbb motoros baleset igenis megelőzhető megfelelő képzéssel.

Előrelátással elkerülhető a baleset

– A ráfutásos balesetek okozásánál a legnagyobb hiba, ha nem tartjuk be a követési távolságot. Ahogy az áramló forgalom tempója növekszik a szabályos kereteken belül, úgy kell a követési távolságot nagyobbra választani. A hátul haladónak legtöbbször csak egy felvillanó féklámpa jut az események észlelésének terén. Főleg, ha egy a közlekedési környezetből szinte mindent kitakaró tehergépkocsit követ. Ekkor megvagyunk fosztva az előre látás, a korai helyzetfelismerés lehetőségétől. Ezt tetézi sok járművezetőnél például a mobiltelefon nyomkodás vezetés közben – mondta el a fontos tudnivalókat Rosta Roland.

– Vezetéstechnikailag az autó vezetője a személyi sérülés elkerülése és a kármérséklés érdekében tehet óvintézkedéseket. Ha a ráfutásos balesetet fékezéssel nem tudjuk elhárítani, akkor lehetőleg jobbra kormányozzuk a járművet. Kivétel, ha városban közlekedünk és járda van jobbra gyalogosokkal. Amennyiben lakott területen kívül vagyunk, útpadka van mellettünk, itt gondolkodás nélkül működnie kell a kisebbik rossz választás elvének. Közben folyamatosan kell nyomni a féket, hogy az ütközéskor keletkező energia minél kevesebb legyen. Ha az útpadkára futunk rá, akkor maximum az autóban történik kár. Pszichés lehet, hogy ha balra rántjuk az autót, azzal magunkat próbáljuk védeni. Ha csak egy ilyen balesetet el tudunk hárítani, azzal már sikert érünk el – hívta fel a figyelmet a helyes vezetési technikára Bozzai Lajos.

A megfelelő fékezés megmenthet

– Nagyon fontos szabály, ha a járművel az útpadkára futunk, akkor motorfékkel, óvatos üzemi fékkel, erős, két kézben tartott kormánnyal meg kell várnunk, hogy a jármű veszítsen a sebességéből és mozgási energiájából. Majd ezután óvatos mozdulattal, finoman visszatereljük az úttestre. Az az idő, amíg a járművet hagyjuk a padkán futni pont elég nekünk is, hogy kifújjuk azt az adrenalint, amit egy ilyen valós veszélyhelyzet okoz. Az erős, intenzív féket azért kell elkerülni, mert eltérő tapadás ébred az aszfalton futó baloldali kerekek és a füves, gyepes, murvás padkán futó jobboldali kerekek között. Az emberi psziché olyan, hogyha valós veszélyhelyzetben kell irányított és kontrollált kormány mozdulatot tennünk, az ilyenkor nem sikerül. Minél több utat tudunk megtenni az autóval, annál biztosabb hogy nem sérülünk meg – részletezte a balesetek elkerülésének lehetőségeit Bozzai Lajos.

Tréning a biztonságos közlekedésért

– A járművet vezetőknek, legyen az autós vagy motorkerékpáros minden esetben javasoljuk, hogy vegyenek részt valamilyen vezetéstechnikai tréningen. Ez értékes ajándék is lehet, sokat ér a friss jogsisnak is. Ajánljuk a rossz idő elején a személygépkocsi vezetőknek, a motorosoknak pedig most van szezonja egy ilyen tréningnek – emelte ki Rosta Roland, rendőr őrnagy.