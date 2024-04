Mosonmagyaróváron és környékén szinte minden településen szerveztek a tavasz kezdetén közös településtakarító akciókat. „Önkéntesen a tiszta Mosonmagyaróvárért” címmel nagyszabású hulladékgyűjtési programra várták a környezetükért tenni akaró helyieket márciusban a Lajta-parti városban. Ezúttal negyvenegy csapat, szervezet, vállalat, lakóközösség, magánszemély, mintegy 3600 segítő csatlakozott a kampányhoz: a csoportok maguk dönthettek, mely napokon gyűjtik a szemetet a városháza által kijelölt területeken.

– A március már évek óta kisvárosunk megtisztulásának hónapja. Egyre több lébényi ember, család, baráti közösség, civil szervezet érzi fontosnak, hogy csatlakozzon az önkormányzat által szervezett tavaszi szemétszedési akcióhoz. Hálásan köszönöm önzetlen segítségüket – emelte ki érdeklődésünkre Kovács Gábor lébényi polgármester.

Hozzátette: – Idén csatlakoztak a legtöbben a szemétszedéshez. Huszonegy csapat, huszonnégy útvonalon gyűjtötte az elszórt hulladékot. Természetesen hivatalunk munkatársai is felvállaltak egy szakaszt: a focipálya parkolójától a Tárnokréti felé vezető út mindkét oldalán, Bormászpusztán túl, egészen a nemzeti park határáig. Volt bőven termés!

Fertőrákoson idén hatodik alkalommal hirdették meg a közösségi szemétszedést március végén. Két napig, két különböző területen tisztították meg a környezetet az önkéntesek. Első nap a Fertőrákost és Balfot összekötő út mentén szorgoskodott a falu lakossága, másnap a polgármesteri hivataltól kezdve a belterületet tisztították meg.

Mosonszentmiklóson a hétvégén rendeztek közösségi szemétszedést a helyi polgárőrség segítségével. A lelkes önkéntesek mintegy 22 köbméter szemetet szedtek össze a település külterületén.

Fotó: Nagy Gábor

– Minden évben tavasszal tartjuk a közösségi szemétszedést, hogy a nyári szezonra, a turizmus beindulására megszépüljön a település környéke. Azért tartjuk fontosnak, mert rengeteg szemetet szórnak szét az erdőszélen és az út mentén, ami egyrészt veszélyes a környezetre, másrészt elszomorító látvány. Szerencsére a kezdeményezésünknek köszönhetően évről évre kevesebb hulladék gyűlik össze – osztotta meg lapunkkal Palkovits János polgármester.

– Most körülbelül húsz köbméter szemetet szedett össze a közel hetven önkéntes, így a patak partja, az erdő alja és az út széle is megtisztult. Sajnos minden évben vannak „meglepetés”-hulladékok is, idén például a Csárda-kanyarban körülbelül tizenöt autógumit találtak elszórva – tette hozzá.

– A két nap eredményesnek bizonyult, örülök, hogy a falu lakosságát sikerült megmozgatnunk. Nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is tevékenyen kivették a részüket a munkából, és tiszta környezetben várhatjuk a nyarat – zárta a településvezető.