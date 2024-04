A Covid vetett véget a virágzásának

- A bezárás után két év csendes magányba süllyedt az ódon épület, mely jelentősen rányomta bélyegét a műszaki állapotára, az őspark pedig elburjánzott.

Tavaly májusban került a családunk birtokába, így a fejlesztése új lendületet vett. Újra magyar kézbe kerülhetett ez a történelmi jelentőségű komplexum - mondta el a Kisalföldnek Matusz Balázs. A kastély teljes energetikai és belsőépítészeti felújításon esett át és nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt kedden.

A Matusz család értéket szeretne teremteni és szélesre tárni a helyiek előtt a történelmi örökséget.

Fotó: Rákóczy Ádám

-Sajnos elhanyagolt állapotban tudtuk megvásárolni az épületegyüttest, viszont újból igazi fényében pompázik. A munkálatok 10 hónapig tartottak, viszont még néhány finomhangolás visszavan. Kulturális értékeket hordoz, feltártuk elvesztett kincseit. Az alsó szinten a válaszfalakat eltávolítottuk, így alakítottuk ki a hatalmas fogadóteret. A gépészet teljes korszerűsítése mellett a konyha is megújult, a legmodernebb technológiákkal felszerelve. Padlófűtés, hőszivattyúk, és klímarendszer kapott helyet minden szinten. A burkolatokon sem spóroltunk: a luxus eleganciát képviselve Versace és Roberto Cavalli stílust kaptak. Felújítottuk az esküvői pavilont is - sorolta az új tulajdonos. Hangulatos télikert és koktélbár, tizenegy egyedi berendezésű szoba, három lakosztály található a 2,5 hektáros parkban, ami mellett teniszpálya és úszómedence kapott helyet.

Különböző szobák és lakosztályos értékes régiségekkel díszítve.

Fotó: Rákóczy Ádám

Színes programkavalkáddal készülnek

Öttevény és a Földváry-kastély története az elmúlt évszázadok során összefonódott. Az épületnek hányatott sorsát sokan ismerik: a háború után volt hadikórház, orvosi és állatorvosi rendelő, szolgálati lakások. Korábban is számos rendezvény és esküvő helyszíne volt a kastély, ezt továbbra is cél. Júliusban a Győri Balett táncolja be a termeket, egy hárfaművész kíséretében. Augusztusban itt rendezik meg a Barokk jelmezbált, ami a győri Barok Esküvőhöz kapcsolódik majd. Augusztus 19 és 20-án pedig hagyományteremtő szándékkal várják az érdeklődőket az első Földváry-kastély Napokra. Nemzetközi régiségvásárt szerveznek, antik baba és mackó vásárral, amit összekötnek a kézműves vásárral és falunappal. - A helyiek büszkék múltjukra, és továbbra is őrzik a hely történelmi szellemiségét. A hagyományőrzőknek köszönhetően utcabállal zárul az első programsorozat - tette hozzá Matusz Balázs, aki még annyit elárult, hogy önerőből vásárolták meg a kastélyt, a felújítása pedig dupla annyiba került, mint amennyiért hozzájutottak.

-Annyira megszerettük a környezetet, hogy mi is a településre költöztünk, nagyon megszerettük ezt a miliőt - mondta.

Exkluzív ételek operettel

A megnyitón a vendégek hatfogásos menüsort kóstolhattak végig két neves séftől, Suga Péter, a Húsevő Bisztró séfje, és Szabó Attila, a Tioman Étterem tulajdonos konyhafőnöke jóvoltából. Ez idő alatt Széles Zoltán és a Kvin Operett szórakoztatta a népes vendégsereget. Az ízutazást a franciaországi tanulmányútjukról visszatért Varga Klaudia és Bárdy Martin, cukrászmester-páros desszertbemutatója tette még színesebbé.

A menükóstoló alatt operett szólt a színpadon.

Fotó: Rákóczy Ádám