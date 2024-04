- Nem véletlenül Halálgömb a produkció neve, ugyanis ez egy veszélyes mutatvány - kezdte érdeklődésünkre Richter Flórián, a cirkusz igazgatója. - Hárman motoroznak a masszív acélgömb belsejében, olykor akár nyolcvan-száz kilométer per órás sebességgel. A produkció három részből áll. Az első rész motorozását követően a másodikban leoltják a fényeket, csak pislákolnak a lámpák, és így folytatják a körözést, amely során folyamatosan keresztezik egymást útját a szereplők. A harmadik részben pedig a gömb két része szétnyílik, és egy másfél méteres rés tátong, így folytatódik a száguldás. Itt történt a baj, merthogy két motoros már a gömb alsó részén volt, a harmadik társuk pedig a tetején, amikor elromlott a fék. Emiatt aztán társaira zuhant. Térde, háta, feneke sérült, de szerencsére jól van. A motornak alkatrészei törtek és görbültek, kifolyt olaj, üzemanyag, de némi javítás után újra üzemkész, és aki akarja, vasárnapig még megtekintheti a produkciót - összegzett a cirkusz vezetője.

Szinte napra pontosan 6 évvel ezelőtt már történt egy hasonló baleset. Akkor kirepült a motoros a halálgömbből - erről a Kisalföld annak idején részletesen írt. Az igazgató úgy fogalmazott: ez egy veszélyes mutatvány, előfordul időnként probléma.

A balesetet szenvedő Daniel Michael Brazíliából érkezett, 44 éves, őt is szóra bírtuk.

- Már a gömb tetejénél jártam. próbáltam fékezni, de nem fogott a fék - emlékezett vissza. - Korábban ezzel minden rendben volt, de tegyük hozzá, hogy baj persze bármikor előfordulhat, hiszen ilyen a technika, olykor meghibásodik, hiába ellenőrzöm mindig alaposan a motoromat. Rutinos vagyok, húsz éve csinálom ezt a gyakorlatot, és bizony máskor is megesett már, hogy történ valami baki, ez bizony benne van a pakliba. Az eset idején körülbelül ötven kilométer per órával mehettem. Négy méter negyven centi átmérőjű a gömb, szóval elég magasról estem a hátamra, a fenekemre és a fejemre, de a bukósisak megvédett. Még leginkább a térdem fáj, de köszönöm, most már jól vagyok, készen állok az újabb fellépésre.

Daniel Michael végezetül úgy köszönt el, mindenki szeretettel vár a következő előadásra.