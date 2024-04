Mintegy ötven vendég érkezett szerdán a Felvidékről, Somorjáról az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) által a Kálóczy téri idősek otthonában, valamint a Bridge Oktatói és Hallgatói Klubban szervezett majális programra, ahova az EESZI 12 idősklubjából is érkeztek a közös eseményre. A résztvevők májusfát díszítettek, ezt követően először a helyi, majd a határ túloldaláról érkezett idősek mutatták be a magukkal hozott közösségi játékokat, amikbe bevonták a résztvevőket is, ezután az egyetem hallgatói segítségével a tudatos energiafelhasználás, a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság hasznosságával ismerkedtek.