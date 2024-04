A tavaly több ezer szavazó részvételével lezajlott voksolás után folytatódik az az úttörő kezdeményezés, amelynek lényege, hogy a sörrajongó közönség szavazhatja meg, milyen, eddig nem látott és nem kóstolt recept alapján készüljön el az Ország Söre: láger, IPA, búza, stout vagy a savanyú opciók közül is választhatunk. Dönthetünk arról is, hogy a főzet világos vagy sötét legyen-e, továbbá édeskésebb, keserű vagy inkább kiegyensúlyozott ízvilág. Véleményezhetjük, kerüljön-e bele gyümölcs, és ha igen, akkor egzotikus fajta vagy Európában is termő legyen.

A közönség péntekig választhatja ki kedvenc kisüzemi sörfőzdéjét, értékelve annak elmúlt évi teljesítményét. A legtöbb szavazatot begyűjtő hely egy esztendőn át viselheti majd az Ország Kisüzemi Főzdéje 2024 megtisztelő címet. Az elismerés várományosai között két térségbeli sörfőzde is van.

Szavazni a a győrújbaráti Vaskakas Sörfőzdére is lehet idén az ország kézműves sörére. Felvételünkön: Martinkovics Oszkár sörfőző és Vida Norbert tulajdonos, sörfőzőmester.

Fotó: Schuller Vivien

Vida Norbert, a győrújbaráti Vaskakas Sörfőzde tulajdonosa és sörfőzőmestere szerint az elmúlt két-három évben tapasztalható, hogy szűkül a piac. – Az országos fogyasztást tekintve tavaly 10 százalékos visszaesés volt tapasztalható, aminek egyik oka az alapanyag és az előállításhoz szükséges egyéb költségek emelkedése. Nemcsak a kézműves, de a nagyüzemi sörök árában is jócskán érezhető ez. 2019-ben éltük meg a fordulópontot, akkor egyre többen engedték meg maguknak, hogy inkább minőségi kisüzemi sört fogyasszanak – emelte ki.

– Reméljük, hogy idén is sokan ellátogatnak hozzánk május végén a nyitott főzdék napjára, ahol az üzemlátogatáson testközelből is megismerhetik az érdeklődők a kisüzemi sörkészítést – tette hozzá Vida Norbert.

– A közönségkedvencek nálunk még mindig a nagy klasszikusok: a Győri Pils, az American Hop Dog és a Johnny B. Good fantázianevet viselők. Az új „őrület” a Cold IPA, ami egy fiatal stílus, az Etyeki Sörmanufaktúrával közösen főztük le. A jó idő beköszöntével előkerülnek a gyümölcsös és savanyított különlegességek, amiket néhány éve készítünk, de távol állnak a sztenderd „meggyes lőrétől”. Hónapokon belül újabb sörpremierrel nyitjuk meg a nyári szezont, valamint tervezünk további együttműködéseket más főzdékkel.

Mühl Erik és Németh Gábor, a Krois Brewery tulajdonosai. Fotó: Máthé Daniella

Mühl Erik, a fertőrákosi Krois Brewery egyik tulajdonosa és sörfőzője elmondta: a craft irányt célozzák meg a kisüzemi sörfőzésben. – A minőség, a változatosság és a tradíciók elengedhetetlenek. A kínálatunkban megtalálhatók a közismert alapszortimentek, ugyanakkor törekszünk újdonságokkal is előrukkolni. A láger, búza, fekete vagy IPA mellett szeretjük a speciális, savanyított söröket, vagy a fahordós tételeket is, illetve nem riadunk vissza a fűszeres söröktől sem. Egy-két héten belül előrukkolunk a legújabb sörünkkel, egy maracujás-ananászos savanyított finomsággal – fejtette ki.