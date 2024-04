Az ásványrárói Part Campingben ottjártunkkor baráti társaság tagjai szálltak ki a bérelt kenukból, akik a napsütést kihasználva feltöltődni érkeztek a Duna-parti településre. Böősi Gábor kempingvezető szerint a korai nyitás annak köszönhető, hogy szinte nyári időjárásnak örülhetünk. – Jó időhöz kötött szolgáltatóként nem tehettük meg, hogy májusig várunk a nyitással. Megjöttek az első kenubérlők és szállóvendégek is. Hamarosan sátrakkal népesül be a kemping, azután elkezdődik az osztálykirándulások, a céges és csapatépítő rendezvények ideje is – fogalmazott.



Az első vendégek az ásványrárói Part Campingben. A napokban kenukkal ereszkedtek le a Dunán az ágrendszerbe.

Fotó: Csapó Balázs

Az ásványrárói Part Camping vendégeinek nagy részét a Duna közelsége vonzza, a pihenni vágyók kenukkal, sárkányhajóval, csónakokkal ereszkedhetnek le a folyón az ágrendszerbe. Aki nem akar vízre szállni, az kerékpárokat bérelhet és járhatja be a Szigetközt.

Csillaghullás a nyílt vízen

– Az előfoglalások alapján biztos vagyok benne, hogy erős nyarunk lesz. Tavaly mintegy nyolcezer vendégéjszakánk volt, ezeket a számokat idén is hozzuk. Nemrég új kikötőt vásároltunk, szeretnénk tovább bővíteni a szolgáltatásainkat. Ami viszont biztos, hogy idén is tervezünk éjszakai vízitúrákat, valamint nyáron kenukból és sárkányhajókból ismét lehet majd nézni a csillaghullást a nyílt vízen – mondta el lapunknak Böősi Gábor, a tízéves kemping vezetője.

A dunaszigeti Tündérsziget Ökopark jó szezonra készül: bizakodásra ad okot, hogy telt házas foglalásuk van a kulcsos vendégházaiknál júniusra és júliusra, augusztusra pedig csupán néhány időpontjuk szabad. Fűzfa Veronika, a Pisztráng Kör Egyesület munkatársa érdeklődésünkre közölte: a sátorozóhelyeket általában az érkezés előtti hetekben foglalják le, a vendégek kivárják, hogy milyen időjárás lesz a tervezett időpontban.

Az osztrák Prochaszka házaspár rendszeresen visszatér Hegykőre, állandó lakókocsihellyel rendelkeznek. Heidi és férje jó ismerősként üdvözölte Horváth-Radovits Anikó irodavezetőt (jobbra).

Fotó: Szalay Károly

Visszatérő vendégek

– A legtöbb vendégünk visszatérő: ők főként városokból, jellemzően Budapestről érkeznek. Májustól iskolai csoportokat várunk, amelyek egy vagy több napra is jöhetnek. A nyári vakáció idején helyet adunk táboroknak, de baráti körök, családok is ellátogatnak majd hozzánk – fejtette ki Fűzfa Veronika.

Amint arról korábban beszámoltunk, nemrég az Ökopark élményközponttal is gazdagodott: a családokat hétvégente várják, hétköznap csoportok előtt nyitott, míg nyáron folyamatos nyitvatartással készülnek.

Előre foglalnak a következő évre

A hegykői SÁ-RA Termálba a kempingvendégek csak egy része foglal előre helyet, azonban érdemes igyekezni, mert idén is sok látogatóval számolnak.

– Vendégeink többsége előzetes bejelentkezés nélkül érkezik, mert folyamatosan vannak szabad helyeink, azonban a kiemelt ünnepek előtt időben érdemes foglalni. Legtöbben tavasszal és ősszel jönnek, hosszabb időre, akár 2–4 hétre is – tudtuk meg Horváth-Radovits Anikó irodavezetőtől. Mint mondja: kempingjükben sok a visszatérő vendég. A távolabbról, hosszabb időre érkezők általában a következő tavaszra vagy őszre is előre foglalnak.

– Itt a jó idő, sokan keresnek fel minket, a hosszú hétvégék és a nyári szünet foglalásai is telnek már. Vannak kempingtalálkozók, amit Ausztriából, Csehországból Németországból szerveznek hozzánk. Tavaly havonta hatezer feletti vendégéjszakánk volt, ami legalább száz lakókocsit jelent naponta. A legforgalmasabb hónapok a május, szeptember és az október volt az elmúlt évben, meghaladva a 7500 vendégéjszakát – mondta el az irodavezető, hozzátéve, idén áraikat körülbelül 8,5 százalékkal emelték meg.