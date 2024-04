A versenyre nem csak a part mentén nyitva tartó fagylaltozók tulajdonosainak jelentkezését várják, hanem azokét, is, akik a víztől messzebb található településeken üzemeltetik cukrászdájukat - mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Az átlag fagyi minősége ezért jobb a Balatonon

Fekete Tamás hozzátette, hogy az évek során ez a megmérettetés is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fagylaltok minősége egyre magasabb színvonalú lett. „Ez annak is köszönhető, hogy a versenyen indulók jó példával szolgálnak minden balatoni vállalkozó számára. A térség cukrászdái és cukrászai nagyon nyitottak, komolyan veszik a versenyt, és rengeteg kreatív ötlettel kombinálják a helyi alapanyagokból készült ízeket. Nem egy itteni fagylaltmester szerepel kitűnően nem csak a magyarországi, de a nemzetközi megmérettetéseken is - mondta a turisztikai szakember.

A világ trendjeiről is szó lesz a rendezvényen

Az idei zsűriben ott lesz a 2024-es Gelato World Cup bronzérmes magyar csapatának képviselője Somogyi Renáta, a gyenesdiási Bringatanya fagylaltmestere is. Ő a verseny napján, május 10-én Siófokon, egy különlegességgel is készül azoknak, akik nem szeretnék megmérettetni magukat, de szakmabeliként kíváncsiak a világ fagylalt-trendjeire. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött bemutatón a vendégek megtudhatják, hogyan és mivel lehet dobogós helyet szerezni egy fagylat-világversenyen, de azt is elmondják majd, hogy az olasz vagy a francia szakemberek milyen újdonságokkal próbálnak újabb turistákat csalogatni saját régiójukba. A szervezők azt remélik, hogy a világ egyik legjobb cukrászcsapatának tapasztalatainak megismerése hozzájárul majd ahhoz is, hogy a balatoni fagyik minősége 2024. nyarán is átlag feletti legyen.

Az idei versenyre május 5-éig jelentkezhetnek a Balaton környéki fagylaltmesterek, cukrászdák.

Akik már biztos, hogy ott lesznek a versenyen

- Pálfi Attila - Balatonmáriafürdő, Florida Fagyizó

- Pálfi Attila - Balatonmáriafürdő, Vitorlás Fagyizó

- Vadócz Jenő - Balatongyörök, Promenád Kávéház

- Wilheim Dávid - Balatonmáriafürdő, Pingvin Fagyizó és Cukrászda

- Papp Balázs - Marcali, Mester Cukrászda

- Konczné Koncz Andrea - Balatonakarattya, Sissi Kézműves Fagylaltozó

- Bodócs-Varga Mónika - Balatongyörök, Cappuccino Fagylaltozó

- Böröczky-Asztalos Ágnes - Balatonszemes, Margaréta Fagyizó

- Márton Sándor - Balatonfüred, Bagaméri Fagylaltozó

- Varga Tamás - Balatonalmádi, Amaretto Fagyizó

- Dobos József - Tihany, Erzsike Fagylaltozó

A nyertes fagyizóknak köszönhetően, az elmúlt tíz évben, számos új íz került a fagyis pultokba, aminek természetesen a vendégek örülnek a legjobban. Nagy kérdés, hogy vajon mivel múlják felül idén a tavalyi győztes, az Amaretto fagylaltozó ’balatoni tövises mangósorbet’ kreációját? - tette fel a kérdést Fekete Tamás.