Gumicserére felkészülni! – Idővel az anyag keményedik, megváltozik a tapadása, a fékezőhatása

– Elkezdődött a szezon. Nagyon sokan hozzák az autójukat. Ausztriában április tizedikéig kötelező felrakatni a nyári abroncsokat, nálunk ilyen nincsen, csak az áprilisi hőmérséklet miatt aktuális. Számottevő fagy már nem lesz, maximum egy éjszakára, de azt kibírja a nyári gumi is – osztotta meg lapunkkal Hatvani Gedeon, a Hatvani Gumiszerviz tulajdonosa. Azt is elmondta: ha valaki csak városban használja az autóját, annak jó a négy évszakos gumi is. Aki hosszabb távokat tesz meg, például autópályán halad, külföldön közlekedik, annak kell a téli-nyári váltogatása. Ezek ugyanis sokkal lassabban kopnak el.



Az áprilisi meleg miatt időszerű a téli gumik lecserélése – mondja Hatvani Gedeon gumiszerviz-tulajdonos.

A Hatvani szervizben a kerékcserénél ellenőrzik, átvizsgálják a futófelületet, a gumi el­­öregedését, minőségi állapotát, a keréktárcsát, ha ütést kapott.

A futóműnél be tudják állítani, hogy a geometriai szögek úgy álljanak, hogy egyenes úton fusson a kerék, így nincsenek koptatva.

Nem elég a kerék ellenőrzése

– Fontos a lengéscsillapítót, illetve a fékhatást is vizsgálni, ezeket gépekkel végezzük. Otthon ezt nem lehet megnézni. Akinek komplett kerékszettje van, az le tudja cserélni a gumikat egyedül is, de 10–15 ezer kilométerenként ki kell egyensúlyozni a kerekeket, hogy ne kopjanak el az alkatrészek. A pontos levegőnyomás beállítása sokat segít a gumi élettartamának növelésében. Régen azt mondták, hogy ezt tankolásonként kell ellenőrizni, most már jobbak azért az abroncsok. Szerintem havonta egyszer lenne szükség a beállítására. Az autó teljes ellenőrzését évente egy alkalommal kellene a szervizben elvégeztetni – mondta el a fontos tudnivalókat Hatvani Gedeon.

Házilag csak óvatosan

– Körülbelül 6–7 éve már otthon cserélem a kerekeket az egész családnak. Sokkal olcsóbb venni magunknak egy normális krokodilemelőt, hiszen akár két szezon alatt visszajön az ára. Amikor leszedem a gumikat, arra szoktam figyelni, hogy nem sérültek-e meg, nincs-e bennük esetleg szög, ami miatt kilyukadhatnak. Ha nincsenek fent a kerekek, akkor kézre áll, hogy megnézzem a fékrendszert is, hogy a betéteknek és a tárcsáknak milyen az állapota – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Rákóczy Ádám végzett autószerelő-technikus.

Azt is hozzátette: arra kell figyelni, hogy amikor megemeljük az autót, akkor az emelési pontnál tegyük ezt meg. Ez a sárvédőtől visszafelé, körülbelül 30 centiméterre található. Fel lehet ismerni, vagy ki van vágva egy darab a lemezből, vagy kitüremkedik egy kapaszkodó felülről. Ha nem a megfelelő helyen emeljük meg, akkor előfordulhat, hogy beszakad a küszöb az autóban.

Trükkök a csavarokhoz

– A kerékcsavarok kilazítása okozhat nehézséget, ha el vannak korhadva vagy ha túl erősen lettek előzőleg rászorítva. Visszarakás előtt be szoktam fújni az összes csavart WD-40-nel, vagy zsírba teszem azokat, hogy a következő levételnél sokkal könnyebben jöjjenek le, a korrózió ne károsítsa a menetet, és ne szoruljon meg. A kerékszettet, attól függően, mennyit használjuk, maximum 5 évente érdemes lecserélni. A gumi anyaga keményedik, nem lesz ugyanolyan a tapadása, a fékező­hatása. Lehet, hogy megcsúszik a kanyarokban, és akkor, ha hidegebb az idő – hívta fel a figyelmet a fontos tudnivalókra az autószerelő-technikus.