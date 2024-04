A 2024. évi „Fülemülék éjszakája” programhelyszínek folyamatosan frissülő listája az MME honlapjának kezdőoldalán, a kiemelt hírek között található meg ITT>>

Hazánkban a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara – a fülemüle. Ez a verébméretű, egyszínű barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek - írta közleményében az MME.

A fülemüle hangja évezredek óta megigézi az embereket és megihleti a művészeket. Andersen "Fülemüle" című meséjéből Sztravinszkij írt operát, amelyhez a fülemüle énekművészetéből nyert ihletet. Händel orgonaversenyében a kakukk mellett a fülemüle strófái is megszólalnak. Oscar Wilde "A csalogány és a rózsa" című novellájának csalogány főhőse dalát és vérét áldozta a szerelem oltárán, de Arany János, Samuel Taylor Coleridge és John Keats verseiben is feltűnik a madár. A rádió hőskorában, Angliában, a BBC közvetítettek egy szabadtéri koncertet, ahol Beatrice Harrison csellóművész a kertjében duettet játszott az ott éneklő fülemülékkel 1924 májusában. A kísérlet akkora közönségsikert aratott, hogy a rádióközvetítést a következő hónapban, majd a rákövetkező tizenkét tavaszon megismételték.

Helyszínek Győr-Moson-Sopronban

Helyszín: Pannonhalma, Arborétum

Időpont: 2024.04.20. szombat, 17:30-19:30 között

Találkozó: 17:30, Pausa cukrászda

Program: ismerkedés a Pannonhalmi Arborétum madárvilágával,

különös tekintettel a fülemülére

További információ: Vig Bálint: [email protected],+36306180872

Helyszín: Győrszentiván

Időpont: 2024. április 26. péntek, 19:00

Találkozó: Búzavirág utca – Lőtér utca sarok

Program: madárhang hallgatás, a fülemüle bemutatása

További információ: Antoni Gyula – Tel: +36305897962

Helyszín: Kóny. horgásztó

Időpont: 2024. május 3. péntek 18:00

Találkozó: Kerék-tó vendéglő előtti murvás parkoló

Program: esti madarásztúra a horgásztóhoz, ismerkedés a madárhangokkal

További információ: Bodor Ádám – Tel: +36302487683