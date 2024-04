Gyakorlat teszi a mestert, szokták mondani. A napokban a Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred katonái több gyakorlaton is részt vettek. Többek között a PKM géppuska használatát, valamint szét- és összeszerelését is elsajátították. A MISTRAL légvédelmi rakétaosztály pedig a legújabb felszereléseket tesztelte, nem csak a fegyverekket, de az álcázás is fontos része volt a programnak. Emellett pedig lövészeten is tesztelték tudásukat, hogy mindig minden helyzetre fel legyenek készülve a győri honvédek.