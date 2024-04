Az esemény szervező Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület és a győri gyermekdiabétesz-gondozó munkatársai sűrű programmal készülnek, ahol a gyermekprogramok mellett szakmai előadásokon is részt vehetnek a szülők. A Móra Ferenc Általános Iskola tantermeiben és az aulában is találkozhatnak szakmai kiállítókkal, de lehetőség lesz részt venni neuropátiás, valamint Fundus kamerás szemfenék vizsgálaton is.

- Az ilyen jellegű találkozók azért meghatározóak a gyerekek életében, mert itt nem lógnak ki a sorból- mondja Dr. Pap Krisztina csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Gyermekdiabétesz Gondozó orvosa.- Itt mindenkinek van inzulinpumpája, nem kell a wc-ben elbújva szúrni, mindenki meghatározott időpontban eszik és ugyanúgy diétázik az összes gyerek. Ez óriási felszabadultságot okoz, hatalmas bulik szoktak kerekedni.

A Sportolói kerekasztalnál olyan sportemberek beszélnek mindennapjaikról, mint Faltusz Zoltán, 1-es típusú diabéteszes sportoló, a Vasas-Kubala Akadémia vezetőedzője, Csorba Levente 1-es típusú diabéteszes, a mosonmagyaróvári Jégsárkányok játékosa, és Rendi Attila 6 éves úszó, 1-es típusú diabéteszes kisfiú édesapja. Jelen lesz és előadást, kerekasztal beszélgetést tart többek között Mészáros-Szabó Adrienn gyermekpszichológus, de eljönnek az Oktatási Hivatal képviselői is.

Mindeközben a nagyszínpadon egymást váltják a fellépők, hogy garantálják a cukorbeteg gyerekek felhőtlen szórakozását.

Dr. Pap Krisztinával készült beszélgetésünket hallgassa meg itt!