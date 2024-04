Csapó Balázs analógfényképezőgép-gyűjteményében közel egy tucat különleges gép van. Fotó: Schuller Vivien

– Több éve nagy rajongója lettem az analóg technikának, amely újra fénykorát éli és egyre népszerűbb a fiatal generáció körében. Innen jött az ötlet, hogy elhozom a szerkesztőségbe a filmes korszakból sokak által ismert fényképezőgépeket, amelyeket édesapámmal közösen gyűjtöttünk össze az évek során. Ha érdekes darabot találunk, mindig meglepjük egymást vele. A gyűjtemény egy részét bolhapiacokon fedeztük fel, de volt, hogy egy használtruha-boltban találtunk rá egy jó állapotban lévő objektívre – mesélte történetét Balázs.

Azt is hozzátette: – Érdemes körülnézni a padláson, vagy megkérdezni szüleinket és nagyszüleinket, nincs-e véletlenül a családban egy régi fényképezőgép. Könnyen lehet, hogy feledésbe merült, mivel a legtöbben már csak telefonnal fotózunk.

A díjnyertes tájkép a csillagos égboltról készült. Fotó: Csapó Balázs

– Azok, akik még az analóg korszakban fotóztak, talán csodálkozhatnak, mi ez a felhajtás a régi technika iránt, pedig szerintem megvan a varázsa, főleg a mai világban. Ahogy sokan mások, én is digitális eszközökön tanultam meg a fotózás alapjait, de nagyon érdekelt a fényképezőgépek fejlődése, meg akartam ismerni az analóg fotózás rejtelmeit, és rájöttem, hogy teljesen más élményt nyújt. Sokkal megfontoltabbnak és előrelátóbbnak kell lenni egy kép elkészítéséhez. Jó egy kicsit lelassítani, figyelni a megfelelő záridőre és blendebeállításra, a manuális fókuszállításról nem is beszélve. Az exponálógomb lenyomása után jön a türelemjáték és a kíváncsiság. Vajon milyen lett a kép? Sötét? Túl világos? Bemozdult? Erre csak napokkal vagy hetekkel később kapjuk meg a választ, amikor elkattintottuk kisfilmes formátum esetén mind a 36 képkockát. A film előhívását otthon is elvégezhetjük, de ha nem szeretnénk átalakítani a fürdőszobánkat sötétszobává, akkor ezt a folyamatot a fotólaborokban is meg lehet rendelni. Egy kép végleges formája, ha ki van nyomtatva, de van lehetőség az előhívott film digitalizálására is. Manapság könnyedén reprodukálható bármilyen retró stílusú effekt, de akkor sem lesz olyan színvilágú a fotónk, mint amilyet a kémiai reakciók hoznak létre. Rengeteg márkájú és érzékenységű színes és fekete-fehér film kapható a piacon. Mindegyiknek más karaktere van, más a kontrasztja, valamint a szemcsézettsége – osztotta meg tapasztalatait a fotóriporter.