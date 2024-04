A Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciája a Széchenyi István Egyetem egyik legrégebbi és egyben legnívósabb szakmai hallgatói rendezvénye, amely idén már több mint tizenhat éves múltra tekint vissza. A részt vevő intézmények köre a teljes Kárpát-medencét lefedi: a neves hazai egyetemek mellett Nyitráról, Kolozsvárról és Szabadkáról is érkeznek hallgatók Győrbe, hogy megmérettessék magukat az ország egyik legnagyobb hallgatói mérnökversenyén.

Az eseményre vasárnap érkeznek meg a hallgatók, akik egy ismerkedős délutánnal kezdik a programot. Támogatva az egyetem motorsportban is meghatározó szerepet betölteni kívánó törekvéseit, a hagyományokhoz híven idén is egy jó hangulatú autóstalálkozó nyitja a rendezvényt, amelyre a szervezők nem csak a konferencia résztvevőit és a meghívott vendégeket, hanem minden érdeklődőt várnak. Az idei évben különösen nagyszabású autós légyottra készülnek: a találkozóra rekordszámban várják az érkezőket és a kiállítókat, minden eddiginél nagyobb területen.

Az idei évben gyártásoptimalizálás és automatizálás, illetve konstrukciós és műszaki fejlesztés szekcióban vetélkednek a hallgatói csapatok.

A regisztrált kiállítók az egyetem P3-as zónájában kaptak helyet, a könyvtártól egészen a laborépület hátuljáig terjedő, sorompóval elzárt szegmensben. Tuningolt, sport és veterán autókkal, autó-, valamint motorkülönlegességek garmadájával találkozhat, aki kilátogat az eseményre. A P1 és P5 zónákban (a parkolólemeznél és az Új Tudás Tér előtti parkolóban) az autóstalálkozó kap helyet, ahova délután 1-től érkezhetnek a résztvevők. Hangnyomás-mérés, autós limbó és autó-szépségverseny garantálja majd a jó hangulatot, a helyszíni kiszolgálást pedig egy food truck kamion biztosítja (sőt, rendkívüli módon a campus belsejében elhelyezkedő Üveges Drink Bar is nyitva tart a nap folyamán). Mindenki kipróbálhatja az egyetem autószimulátorait a kitelepülő e-sport kamionban, megnézheti a Járműipari Kutatóközpont autonóm tesztjárműveit valamint az intézmény hallgatói versenycsapatai, az Arrabona Racing Team, a SZEngine Motorfejlesztő Team és a SZEnergy Team is megjelenik a rendezvényen.

A vasárnap délután 6-ig tartó autós dzsemborit követően már a konferenciáé a főszerep, amelynek koncepciója a kezdetekhez képest alig változott: a különböző intézményekből érkező hallgatók feladata, hogy vegyes csapatokat alkotva megoldjanak egy vállalati partner által kínált valós ipari feladatot. Lényegében egy nagyon gyors lefutású (mindössze három napig tartó) projektet kell megoldaniuk a probléma elemzésétől a megoldás prezentálásáig. A hallgatókat csapatvezetők és céges mentorok segítik a munkában.

A konferencia számos lehetőséget kínál a résztvevők számára. Az intenzív gyakorlati képzésként is felfogható mérnöki feladatverseny mellett a hallgatók megismerkedhetnek a régió vezető járműiparhoz kötődő vállalataival, értékes kapcsolatokat alakíthatnak ki az ott dolgozó kollégákkal. Nem ritka, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók állásajánlatokkal is gazdagabbak lesznek a konferencia végére. Emellett egy ilyen országos seregszemle kiváló alkalom a mérnökhallgatók közötti kötelékek megszilárdítására is: a szabadidős programok és a közös munka valódi közösséggé kovácsolja a résztvevőket.

A csapatok prezentációit a Széchenyi István Egyetem oktatóiból álló szakértői zsűri értékeli.

Idén – tavalyhoz hasonlóan – nyolc vállalat (Dana Hungary Kft., Eaton Manufacturing Hungary Kft., Jankovits Engineering Kft., KNISS Kft., Motherson Hungary, RÁBA Járműipari Holding Nyrt., Schaeffler Savaria Kft., VELUX Magyarország Kft.) csatlakozott szponzorként az eseményhez, melyre idén tizenegy, magyarországi illetve határon túli egyetemről várják a résztvevő hallgatókat. A bemelegítő vasárnapi napot követően április 8-án, hétfőn kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, ahol a meghívott vállalatok képviselői ismertetik a feladatokat a csapatokkal, majd megkezdődik a munka. A konferencia végül szerdán, a prezentációk utáni záróeseménnyel fejeződik be.

„A Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciájának gondolata még 2006-ban vetődött fel, végül 2007-ben szerveztük meg először. Azóta több mint ezerháromszáz hallgató vett részt a rendezvényen az elmúlt több mint tizenöt év során” – árulta el érdeklődésünkre dr. Pup Dániel, a rendezvény egyik alapítója, aki jelenleg a Széchenyi-egyetem Járműipari Kutatóközpontjának szakmai koordinátora.

„A konferencián olyan problémákkal találkoznak a hallgatók, amelyeket későbbi munkájuk során rendszeresen meg kell majd oldaniuk. Partnereink a valós életben felmerült gyártási, tervezési és egyéb feladatokkal készülnek, amelyekkel a hallgatók az iskolapadban nem találkoznak. Éppen ezért jelentős szakmai fejlődésben lehet részük az itt töltött rövid idő alatt” – fogalmazott Kovács Ádám főszervező.