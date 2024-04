20 éve - Munkában a traffipax

A megye útjain zajló kétnapos rendőri akció eredménye: 224 szabálysértő 1 millió 630 ezer forint helyszíni bírságot fizetett, közülük 132-en gyorshajtásért. Szabálysértésért 78 autóst jelentettek fel a rendőrök, a 853 szonda közül csak 3 színeződött el. A pénteken és tegnap a megye főbb közlekedési útvonalain tartott közlekedésbiztonsági akcióban 106 rendőr, 212 vámos és polgárőr vett részt. Bevetettek 46 járőrautót, 9 traffipaxot. Meg is lett az eredmény, bevontak 10 jogosítványt - ittas vezetésért hármat, érvénytelenség miatt hatot.

Forgalmi engedélyt 22-t vettek el, legtöbbet azért, mert lejárt, egynél nem volt átírva az autó új gazdájára, 2-nek nem volt kötelező biztosítása, 3-nál műszaki problémák voltak az autóval. A szabálysértők között főként a gyorshajtás volt a jellemző, valamint az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése. A Kisalföldnek Kiss Zoltánőrnagy, forgalom-ellenőrző alosztályvezető elmondta, hogy országosan az év első két hónapjában 22,3 százalékkal nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Rendkívül elszomorító az ittasan okozott balesetek 38,6 százalékos gyarapodása. Az okok között a gyorshajtás az élen Megyénkben szerencsére jobb a helyzet, mint országosan. Idén eddig három százalékkal kevesebb baleset történt, ám 12-ről 15-re nőtt a halálos esetek száma. Az alosztályvezető kiemelte, hogy a balesetek fő okai továbbra is változatlanok: gyorshajtás, az elsőbbségi jog megadásának elmulasztása, irányváltoztatás és a kanyarodás szabályainak megsértése. Ezek miatt történt a személyi sérüléses balesetek 61 százaléka. Egyre több az agresszív vezető . Az akciókkal szeretnénk szabálykövetésre ösztönözni az autósokat. Sajnos egyre többször tapasztaljuk, hogy a közlekedők tudatosan hagyják figyelmen kívül a forgalomirányító és a vasúti átjárót biztosító fényjelzők tilos jelzéseit. Tábláknál, kijelölt gyalogátkelőhelyen elmulasztják az elsőbbségadási, illetve megállási kötelezettséget. Egyre több az agresszív vezető. S ami még szomorúbb, hogy az ittasan okozott balesetek száma — az országos átlaggal közel azonos mértékben — harminc százalékkal nőtt - vetítette elénk a nem túl ragyogó képet Kiss Zoltán őrnagy. Helyszíni bírság, feljelentések A kétnapos közlekedési akcióban 224 autósra 1 millió 630 ezer forint helyszíni bírságot róttak ki. Közülük 132-re gyorshajtásért, 17-re előzés és elsőbbségadás szabályainak megsértéséért, 58-ra biztonsági öv, bukósisak és gyermekülés használatának elmulasztásáért szabták ki a büntetést. Szabálysértési feljelentés 78 volt, ebből 1 ittas vezetésért, 24 jelentős gyorshajtásért, előzés és elsőbbségi szabályok durva megsértéséért, 10 a biztonsági öv, gyermekülés használatának elmulasztásáért. Büntetőfeljelentést 2 autós ellen tettek, jelentős mennyiségű ital hatása alatt vezettek.

30 éve - Világtalálkozó Csáfordjánosfán?

Egy alapítvány világtalálkozó szervezését kezdte meg Csáfordjánosfán, a település önkormányzata nem tud róla.

- Öntől hallok most először erről, hogy ebben az évben itt ilyen találkozó lenne - válaszolta érdeklődésünkre Pusztai József polgármester. - Ezt a táborhelyet 1993 augusztusában avattuk - erről a Kisalföld is tudósított s voltak problémák már akkor is. A Répce és mellékága közötti szigetről, mintegy héttized hektáros területéről van szó, amelyet körbefognak a Répcegyöngye Mezőgazdasági Szövetkezet birtokában lévő területek, így a malom a „maradványaival” és udvarával együtt. Van egy épület közvetlenül a szomszédságában is, amely megint más személy tulajdonát képezi. A táborhelyhez többféle csatornán keresztül jutott hozzá a Forráshely Alapítvány (elnöke Für Lajos, a szerk.), melynek Csornán van képviselője és a kapuvári körzet országgyűlési képviselője is tagja. - A tábor - idényjelleggel - mióta működik? -Öt éve már annak, hogy először soproni és csornai cserkészcsapatok sátoroztak ezen a területen. S mint mondottam, egy éve hasonló jellegű tábort szerveztek itt, mint amiről ön most nekem beszélt. Igaz, mi voltunk az utolsók akik megtudtuk. Nehezményeztem is akkor dr. Horváth Tivadar úrnak, aki megnyitotta tábort, az esetet, az eljárást. - Végül is, ha hivatalosan megkeresik önöket és tisztázzák a helyzetet, vállalják a rendezést, az együttműködést? - Nem tudom, hogy mi lesz, mert miközben a szövetkezeté jelenleg a terület, az alapítvány velünk konzultál legkésőbb a rendezvényéről. Akták dagadnak az ügyben, hogy világossá tegyük, kinek van jogosítványa ahhoz, hogy tárgyaljon az adott terület birtokba adásáról, tisztázza a megosztott birtokviszonyokat. Én nem szeretném megakadályozni a tábor létrejöttét, csak a módszert ellenzem, azt, ahogyan ez most működik. Érthetetlen előttem az is, hogy ez a vidék így miért olyan vonzó a szervezőknek. Egy biztos, megnézzük az ügyet, tisztázzuk a helyzetet. Ismétlem: nekünk nincs semmi kifogásunk a tábor ellen, de ehhez rendezett viszonyokat kell teremteni.

50 éve - A soproni lakások elosztásáról

Az MSZMP KB és a kormány a nagycsaládosok lakáshelyzetének javításáért hozott határozatai alapján a Sopron városi Tanács lakásgazdálkodási társadalmi bizottsága az igazgatási osztállyal közösen felmérte a Sopronban élő nagycsaládosok, fizikai dolgozók és fiatal házasok lakáshelyzetét, és tervezetet készített. A Sopron városi Tanács VégrehajtóBizottsága pénteki ülésén beszámoltatta dr. Horváth Lajost, az igazgatási osztály vezetőjét az 197

—75. évi lakáselosztási tervről. Az idén 75 család kaphat tanácsi bérlakást. Ebből 50 nagycsaládos, 67 fizikai dolgozó és 32 fiatal házas. A 67 tanácsi értékesítésű (szövetkezeti) lakás közül 11-et nagycsaládos, 64-et fizikai, illetve a termelést közvetlenül irányító dolgozó, 38-at pedig fiatal házas kap. (Néhány család legalább két kiemelt kategóriába sorolható.) Azok a nagycsaládosok, akik 1973- ban igényeltek tanácsi bérlakást, 1975. év végéig megkapják. Azok a nagycsaládosok, akik 1973. év végéig benyújtották tanácsi értékesítésű lakásigényüket, 1974-ben kapják meg. Az írásos előterjesztésbe foglalt lakóelosztási tervet és névjegyzéktervezetet a végrehajtó bizottság egyhangúan jóváhagyta és elfogadta. Ezek szerint 1974. évben 133 tanácsi bérlakásba, 90 tanácsi értékesítésű lakásba és 190 OTP-beruházású, tanácsi kijelölésű lakásba költözhetnek be a kiemelt kategóriákhoz tartozók. Tizennégy soproni vállalat 28 tanácsi bérlakáshoz és 15 szövetkezeti lakáshoz vásárolt az idei évre bérlő-, illetve vevőkiválasztási jogot. Az 1975. évben 132, 108, illetve 270 lakáshoz juthatnak a jogos lakásigénylők, valamint a szanált lakások családjai. A végrehajtó bizottság utasította az igazgatási osztály vezetőjét, hogy az épülő lakások vevőkiválasztásánál érvényesítse Sopron város Tanácsának vonatkozó rendeletét. A határozati javaslatba foglalták, hogy az 1975. évi lakáselosztási terv készítésénél vegye figyelembe az Állami Szanatórium szanálásra kerülő szolgálati lakásaiban élő 32 család lakásigényét is. A VB utasította az IKV-t, az építési, valamint az igazgatási osztályt, hogy a felújítandó házak lakóinak elhelyezéséről időben gondoskodjanak. Az ülésen a végrehajtó bizottság a tavalyi pénzügyi revízió tapasztalatairól és Sopron város idegenforgalmi évadjának kereskedelmi felkészüléséről is tárgyalt.