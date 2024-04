Ünnepi eseményt szerveztek a napokban Darnózselin, a Sillai László Sportcsarnokban. A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület évről évre más-más településre várja a szépkorúakat. A Kistérségi Nyugdíjas Találkozón ezúttal mintegy kétszáz taggal képviseltette magát csaknem huszonnyolc klub. Ezúttal a rendezvény házigazdája a darnózseli önkormányzat és az idén harmincéves fennállását ünneplő Darnózseli Őszirózsa Nyugdíjas Klub Egyesület lehetett.

A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület találkozóra várta a klubok képviselőit. Fotó: Mészely Réka

A közösségépítés fontosságára hívta fel a figyelmet Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyar- óvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke. Az egyesület egyébként ezernél több nyugdíjast tömörít a huszonnyolc térségi klubba. Az egyesületi elnök szerint fontosnak tartják, hogy hagyományőrző, kulturális programokat szervezzenek, ahol a tagok bemutatkozhatnak. Ugyanakkor az egészségmegőrzésre, a mozgás fontosságára is felhívják a figyelmet, a témában szervezett rendezvényekkel. – Az összefogott erőre egyre nagyobb szükség van. Ezek a rendezvények ünnepi alkalmak, melyek a kapcsolatok, barátságok építéséről, egymás megismeréséről is szólnak, kulturális csoportok mutatkozhatnak be – emelte ki az elnök.

Bujdosó Zoltán arra is kitért, hogy a nyugdíjasklubok a települések életében is kiemelkedő szerepet töltenek be, számíthatnak rájuk, segítenek a városok, községek életében.

Az ünnepet több településvezető is megtisztelte jelenlétével. Virág Eszter darnózseli alpolgármester a vendégek mellett kiemelten köszöntötte fennállása harmincadik évében a Darnózseli Őszirózsa Nyugdíjas Klubot: tiszteletet érdemel az általuk végzett közösségépítő munka, a példamutatásuk a felnövekvő nemzedékek felé. Bősi Éva a helyi Vállalkozók Klubja nevében gratulált az ünnepelt klubnak. Fazekas Zoltán korábbi polgármester is fel- idézte közös emlékeiket.

A találkozókon szép hagyomány, hogy szalagot tűznek fel a klubok zászlajaira. Bujdosó Zoltán emléklapokat adott át a jubiláló kluboknak: a 45 éves Margaréta Nyugdíjas Klubnak, a 30 éves darnózseli, dunakiliti, öttevényi, a 20 éves károlyházai, ásványrárói, öttevényi, valamint a 10 éves dunaszigeti klubnak.