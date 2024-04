A bemutatót először az iskola falai között tartottuk, de örömömre szolgál, hogy azok a kollégák, kolléganők, akik megálmodták, megvalósították és hagyományt teremtettek ennek a rendezvénynek a megszervezésével most is itt vannak. Minden évben valamilyen témához kötődik, idén az újrahasznosítás és fenntarthatóság témakörét választottuk, hiszen a mi feladatunk, hogy a jövő generációinak megőrizzük a Földet, amelyre úgy gondolom a divaton keresztül is fel kell hívni a figyelmet