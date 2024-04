Sokan másokhoz hasonlóan a soproni Beke Attila is szereti saját maga elvégezni az apróbb munkálatokat, és csinosítgatni autóját. Időközönként azonban szembesült azzal, hogy autószerelő műhely hiányában egyes feladatokra korlátozottan van lehetősége.

– Évtizedekkel ezelőtt olvastam egy könyvben egy olyan műhelyről, ahol a szerszámok és az emelők biztosítva vannak, de mindenki saját maga szereli meg az autóját. Tetszett a gondolat, de akkor különösebben nem foglalkoztam vele. Aztán véletlenül találkoztam egy régi ismerősömmel, aki Bécsben nyitott egy ilyen műhelyt. Végül alaposabban utánanéztem a témának, és kiderült, hogy külföldön ez már évek óta működő kezdeményezés. Azt gondoltam, hogy Sopronban is működhetne egy ilyen szerelőműhely, így tavaly sikerült megnyitnom a Bütyköldét, amely az autószereléshez minden szükséges eszközzel fel van szerelve – kezdett bele Beke Attila.

– Alapvetően az volt az álmom, hogy a műhelyben olyan pezsgő élet és közösség alakuljon ki, ahol az emberek jó hangulatban szerelhetik az autóikat, és szükség esetén segítenek, kérdeznek és tanácsokat is adnak egymásnak. Úgy érzem, sikerült ezt megvalósítani, és főleg hétvégente élettel telik meg a műhely – folytatta Beke Attila. Hozzátette, hivatásos és hobbi-autószerelők egyaránt érkeznek a Bütyköldébe, akik általában a gépjárműveken kerék-, fékbetét- és olajcserét végeznek, valamint kisebb javítgatásokat, amiért nem feltétlen kell autószerelőhöz fordulni.

A műhely tulajdonosa kitért arra is, hogy a kezdeményezés hallatán az ember azt gondolja, inkább régi autókkal keresik fel őket, de gyakran megfordulnak pár éves, modern autók is. – Nem olyan régen egy cseh üzletember tért be hozzánk a családjával, akiknek a Mercedes kisbuszuknak elfolyt a hűtővize. Az úriember elsőre megdöbbent, hogy magának kell elvégeznie a feladatot, de gyorsan megtaláltuk a problémát, és elégedetten távoztak – osztotta meg történetét Beke Attila.

Mindezek mellett a közösségi műhely fennállása óta megfordultak már ott különlegesebb autók, sőt, még egy időgép is. – Tartottunk egy nyílt napot, ahova Németországból hívtunk meg egy úriembert, aki a Vissza a jövőbe című filmből megépítette az időgépként funkcionáló autót. Hatalmas népszerűségnek örvendett a jármű, amit különböző kellékekkel szereltek fel – fűzte hozzá.