- Elmondhatom, hogy célba ért a rendezvényünk, amelyen a vártnál is többen vettek részt. Sikerült magas színvonalú előadókat meghívnunk, akik széleskörben engedte betekintést az autizmussal élők világába, de ez a nap remek alkalom volt arra is, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat. Mindezen felül új kapcsolatok is létrejöttek, tehát még tovább fejlődhet a támogatói közösségünk