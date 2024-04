– A K&H-nál fontos a fenntarthatóság. Korábban hűsítő ligetek kialakítását támogattuk, a mosonmagyaróvári térségben például Jánossomorján. 2023-banpedig már állatbarát ligetek létrehozására lehetett pályázni. A program népszerűségét jelzi, hogy háromszáz intézmény indult, és ezekből választottuk ki a nyertes harmincat – tudtuk meg Tóth Mártontól, a pénzintézet mosonmagyaróvári ügyfélpontjának területi vezetőjétől.

Amint azt a program koordinátorától, Kéri Gabriellától megtudtuk, a 10 millió Fa Alapítványt a környezetünkért aggódó civilek hozták létre. Csak tavaly nyárig több mint 260 ezer fát ültettek el.

– A K&H-val közös programunkban ők a finanszírozók, mi a szaktudásunkat adjuk. Az oktatást, a szemléletformálást is fontosnak tartjuk – emelte ki Kéri Gabriella.

A mostani program tehát nemcsak egyszerű faültetésről szólt. Cél volt a biodiverzitás elősegítése is. A kollégium melletti száz négyzetméteren négy gyümölcsfát, köztük szilva-, eper- és almafákat, fekete berkenyéket, homoktöviseket, fanyarkákat és húsos somokat ültethettek el az alapítvány önkéntesei a diákok segítségével. Érdekesség, hogy fűszernövények is érkeztek, oreganó, borsikafű, rozmaring, citromfű, tárkony és kakukkfű. Madárodúkat, etetőt, itatót is kihelyeztek, illetve egy sünlakhelyet is kialakítottak. A pedagógusok oktató anyagot is kaptak.

Nem véletlen, hogy a Kossuth Gimnázium sikeresen szerepelt a pályázaton. Veress Mária intézményvezető tájékoztatása szerint a Kossuth állatbarát iskola, ahol sokat tesznek a fajvédelemért.

Az intézményben két projekt is kapcsolódik az állatvilághoz és a fajmegőrzéshez, gyűjteményükben ritkaságokat is gondoznak. Most a beltér után kültéren is meg tudják a diákok az állatokat figyelni.