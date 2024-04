Most kell a biztos háttérország

Balázs a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred hivatásos katonája. Mint mondja, a családja mellett munkatársaitól is sok segítséget kap, pszichológus is támogatja a tragédia feldolgozásában. Szakmájából eredően is igyekszik erős maradni, főként úgy hogy apró gyermekeinek is szüksége van a szerető édesapára.

– Sára bölcsődés, Máté majd csak szeptembertől. Gondozásukban anyósom segít, Edina édesanyja viszi a hátán a gyermekek nevelését, amíg én dolgozom. Szerencsére egy utcában lakunk. Ő a hátország számomra. A halászi önkormányzat is támogat, ahogy a bölcsődében is kiemelten figyelnek a kislányomra. Pozitív érzés, hogy biztos hátországunk van.

Én meg tudom: a két gyermeket fel kell nevelni, előre kell menni, nincs pardon

– avatott be még Balázs, aki hozzátette: Edina a legjobb édesanya, a legjobb feleség volt!

Összefogott a dartos közösség

Balázs egykori osztálytársa, barátja, Miks Tamás részéről jött az ötlet, hogy fogjon össze a dartsos közösség a családért.

– Bokodi László klubelnök támogatta az ötletet, hogy szervezzünk egy jótékonysági dartsversenyt Ekker Balázsék javára Halásziban. Támogatókat is sikerült szerezni. A páros versenyre a halásziak mellett eljöttek a mosonmagyaróváriak, jánossomorjaiak, mosonszentmiklósiak, sőt még Szlovákiából is – sorolta az ötletgazda.

Szabó Róbert, a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület elnöke főzött: az ételből befolyt összeget is a családnak ajánlották. A közel 450 ezer forint mellett ajándékcsomaggal és egy tablettel is kedveskedtek a gyermekeknek.

A verseny és támogatói

A halászi programot a Ziccer sport, az Ádám húsbolt, a Schmuck ABC, Szarka György-SZA-SZE Hús kft. Móvár, a Mosonmagyararóvári Darts Club SE, a JDC darts klub, a DDC darts klub, a Dunaszerdahelyi darts club, az Ízivánhándrid valamint Szabó Róbert főzéssel támogatta. A szervezők köszönetet mondtak a versenyzőknek, illetve a rengeteg helybéli magánszemélynek. A verseny végeredménye: legmagasabb kiszáló Ölvedi István, legtöbb 171 Fekete István, legtöbb 180 Szilágyi Istvn, különjáték: Ziccer mez - Szitás Attila, Rozs Gergő, 3. helyezett az Amigók (Fördös Tamás és Czotter Gábor), 2. helyezett a Huszonhat csapata (Szitás Attila - Rozs Gergő) és 1. helyezett Shrek és szamár csapata (Bokodi István - Glaser Dominik).