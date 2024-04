A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza által szervezett Pedagógusok a gyermekekért című rendezvénysorozat az önkormányzat támogatásával valósult meg, hogy színvonalas kikapcsolódást biztosítanak a családok és gyermekek részére.

A családoknak szóló rendezvényre Farkas Ciprián polgármester is ellátogatott, aki köszöntötte a jelenlévőket. - A Pedagógusok a gyermekekért című rendezvénysorozat keretében a gyermekek a mesék révén sokat tanulhatnak az erdőről. Ez különösen fontos Sopronban, ahol a parkerdő gazdag élővilággal áll rendelkezésre a családok kikapcsolódására - emelte ki köszöntőjében a polgármester. Hozzátette, a soproni gyerekek nemcsak könyvekből, hanem testközelből ismerkedhetnek meg az erdő lakóival az Erdő Házán, amely a soproni önkormányzatnak és a magyar kormánynak köszönhetően jött létre.

Fotó: Szalay Károly

A családi nap gyermekfoglalkozással kezdődött a GYIK Rendezvényházban, ahol a kicsiket interaktív játékokkal várták a szervezők, melynek keretében az erdő élővilágával és annak védelmével ismerkedhettek meg a gyerekek. A rendezvényre egy különleges vendég is érkezett, ugyanis Bartos Erika, a Bogyó és Babóca szerzője érkezett a rendezvényre, aki dedikálta a közkedvelt gyermekkönyveket is. - Az interaktív játékok mellett két alkalommal indult Soproni Kisvonat az Erdő Házába. A nap fő eseménye pedig Bartos Erika író játékos, interaktív előadása volt, aki a „Bogyó és Babóca” című mesekönyvsorozat szerzője. Az írónő egy kis ajándékkal is kedveskedett a legkisebbeknek mondta el Orbán Júlia, a Pedagógusok Soproni Művelődési Házának igazgatója.