A V-Híd Rally Hungary Európa-­bajnokság nemcsak az autóversenyzőknek, de a sportfotósoknak is jelentős esemény. Idén is több mint nyolcvan fotós érkezett Veszprémbe nem csupán Magyarországról, hanem Ausztriából, Horvátországból és Franciaországból is. A részvételhez a FIA (European Rally Championship) akkreditációja szükséges, amit a mosonmagyaróvári Huszár Bálint is megkapott. A 31 éves fiatalember a készített fotókból egy saját kiállítást tervez Mosonmagyar­óváron.

– Körülbelül öt éve kezdtem a ralifotózást. Gyerekkorom óta raliversenyekre járok, ezeken nőttem fel. És elhatároztam, hogy jó lenne megörökíteni a pillanatokat – emelte ki érdeklődésünkre Bálint, aki elmondta, ralit fotózni azért jó, mert nincs két ugyanolyan pillanat.

Huszár Bálint szinte a raliversenyeken nőtt fel.



– A rali élvezetet, barátságot, nagyobb ismeretséget ad – vélekedett a fotós, aki Szemi Sport Photography néven alkot. Ez a Szemi becenevéből ered.

– A háromnapos rendezvényen több mint négyezer fotót készítettem, ezekből közel száz darab kerül majd a versenyzőkhöz, a legjobbak pedig a tervezett kiállításom tárgyát képezik. Itt a látvány a lényeg, ahogy egy autó felrepül a magasba, homokvihart kavarva fordul egyet vagy zuhanórepülésben érkezik vissza a versenypályára – tette hozzá Bálint.



A mosonmagyaróvári fo­tósra idén még sok verseny vár: legközelebb május 24–26-án Diósgyőrbe utazik a második országos bajnoki futamra.









Fotó: Huszár Bálint