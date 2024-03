A Kálvária utcai Szent Kamillus-templomban nagycsütörtökön este hat órakor mondanak szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amit oltárfosztás és szentségimádás követ este tízig. Nagypénteken a templom egész nap nyitva lesz, ahogy a Kálvária-­domb és -kápolna is délután fél háromig. Délelőtt 11-kor keresztút lesz a Kálvária-kápolnában, délután 3-kor kezdődik a Jézus halálára emlékező szertartás, ezután a Kálvária-domb és a templom ismét látogatható lesz, este nyolcig. Nagyszombaton is nyitva lesz a templom egész nap a szent sír látogatására, és a Kálvária-kápolna is délután hatig. Este hét órakor kezdődik a templomban a feltámadási szertartás, tűz-, víz-, ételszenteléssel, feltámadási körmenettel. A torinói lepel élethű másolata virágvasárnaptól nagyszombatig a templomban lesz látogatható.