Tündérszépek 2024 – Izgalmas fotózás várt a lányokra

A lányok három portfólióban mutatták meg magukat a győri Insigno stúdióban, a hétköznapi, alkalmi viselet mellett nem hiányozhatott a fürdőruha és az elegáns ruhadarab sem.

A jókedvű és közvetlen fotózás legjobb pillanatait mi is megörökítettük, itt tekinthetik meg.

Kipróbálnád magad TE is? Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Korábbi cikkünkben a győri Insigno Stúdió tulajdonosával, Szegedi Ádámmal beszélgettünk.