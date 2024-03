Úgy ahogy a múlt héten, most is négy lány mutathatta meg magát a győri Insigno Stúdióban a kamerák előtt. A szakmai zsűri döntése alapján ők is azon jelentkezők közé tartoznak, akik biztosan bejutottak már a Tündérszépek szépségverseny regionális fordulójába.

Tündérszépek 2024 – Újabb négy lány mutathatta meg magát stúdiónkban.

Fotó: Csapó Balázs

A Tündérszépek 2024 versenybe még tart a jelentkezés. A jókedvű fotózás legjobb képeit itt tekinthetik meg.