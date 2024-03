Az Agrofil-SZMI Kft. is csatlakozott az országos programhoz. Halászi határában ástak ki egy talajszelvényt, és ezt mutatták be az érdeklődőknek. Lajos Mihály és Lajos Katalin ügyvezető igazgatók meséltek a talaj fejlődéséről, kialakulásáról, típusairól, szerkezetéről, felépüléséről. A halászi eseményen a Piarista-iskola és a halászi iskola diákjai mellett egyetemisták és szakemberek, gazdák is részt vettek.

A Talaj élete című rendezvényhez társult az „Élet az eke után” című program is. Lajos Mihály felhívta a figyelmet, hogy fontos megtalálni az egyensúlyt a talaj ökológiai és termelési funkciója között, és a lehető legkevésbé beavatkozni annak szerkezetében.