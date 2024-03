Elkezdődött szombaton Győrben a Tavaszi Fesztivál, amely a város kulturális intézményeinek sokszínű programkavalkádját kínálja április 6-ig. Tíz helyszínen 100 programmal várják a látogatókat több héten át. Vasárnap, a hímes tojás napján a megújult Generációk Művelődési Házába látogattunk el, a hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Húsvétváró programot.

A rendezvényre az ország különböző részeiről érkeztek mesterek, népi iparművészek, hogy bemutassák tájegységük jellegzetes motívumaival díszített tojásait. A térségből komáromi és két győri alkotói is elhozta portékáit, valamint a helyszínen is készítettek egy-egy terméket. Így az érdeklődők közelről is megfigyelhették a művészek aprólékos munkáját. Megcsodálhattuk a sárközi, a gyimesi és a moldvai csángó motívumokkal megírt tojásokat, de láttunk áttört, levélrátétes és különféle növényi színezőanyaggal festett díszt is.