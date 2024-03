Nagyszabású programot indított a közelmúltban a Magyar Vöröskereszt és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Közös egészségügyi szűrővizsgálatokat tartanak, melyeken a központ munkatársai tulajdonképpen betanítják a vöröskereszteseket a különböző vizsgálatok elvégzésére és az eredmények EESZT-rendszerben való rögzítésére. Az országban összesen tíz helyszínen rendeznek ilyen eseményeket, a második alkalom Csornán volt.

Kun Szilvia szerint a Vöröskereszt munkatársai felkészültek a szűrésekre. Az igazgató a megelőzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Fotó: Cs. Kovács Attila

A részletekről Kun Szilvia, a Vöröskereszt vármegyei szervezetének igazgatója beszélt a Kisalföldnek. Mint kifejtette, a prevenció, azaz a megelőzés a leghangsúlyosabb ebben a munkában.

– A Vöröskereszt munkatársai eddig is végeztek szűréseket, ám az országos program és a központ segítségével mostantól sokkal szélesebb körű vizsgálatokra lesz lehetőségünk. Nagyon fontos, hogy az EESZT-ben is rögzítjük az eredményeket, így az orvosok azonnal képet kapnak pácienseik állapotáról. Eddig is adtunk persze tájékoztatást a szűrésben részt vevőknek, de azzal vagy elmentek orvosukhoz, vagy nem – fogalmazott Kun Szilvia. Hozzátette: a vármegyei igazgatóság győri, Nagy Imre úti központjában folyamatban van egy szűrőbázis kialakítása, melynek már a működési rendje is formálódik. Kétség esetén tehát a betegek ott is elérhetik a vizsgálatokat.

A sztomato-onkológiai szűrések a szájüregből induló daganatos elváltozásokat fedik fel. Székelyhidi Éva végezte el a csornai vizsgálatokat.

Fotó: Cs. Kovács Attila

– Csornán a hagyományos véradásunkat szélesítettük ki a szűrésekkel, együttműködve a helyi önkormányzattal is. Lehetőség volt többek között EKG-vizsgálatra, csontsűrűségmérésre, a vércukor-, a koleszterinszint ellenőrzésére, férfiaknak PSA-mérésre. Számomra is érdekes és egyébként is különleges szűrővizsgálat volt a dentálhi- giéniai, a szájüregi szűrés. Nem mindennap találkozni vele, holott kiderült, hogy milyen nagy jelentősége van a rákbetegségek megelőzésében – tette hozzá az igazgató.

Kun Szilvia véleményét megerősítette a csornai vizsgálatokat elvégző Székelyhidi Éva dentálhigiénikus, a Magyar Dentálhigiénikusok Egyesületének elnöke, szűrési koordinátor.

– A nyirokcsomók vizsgálata, tapintása, az ajakvizsgálat, a szájüreg átnézése, a fogazat, az íny állapota, a nyelv, a szájpadlás mind adhatnak nekünk árulkodó jeleket az elváltozásokról. Igazából 21 éves kor felett ezt a vizsgálatot kétévente el kellene végeztetni. Sajnos, a magyarok szájüregi egészségi állapota nagyon rossz. Ezért lenne nagyon fontos a rendszeres sztomato-onkológiai szűrés. Az Európai Unió országai közül hazánkban a legelterjedtebbek a száj- üregből kiinduló daganatos elváltozások, illetve az ebből adódó halálozások aránya is az egyik legmagasabb nálunk – hívta fel a figyelmet dr. Székelyhidi Éva.