Ízletesebbnél ízletesebb süteményeket kóstolhatott a zsűri a Flesch Központban a Nők a Városért Egyesület szervezésében.

Segítség rászoruló családoknak

– Köszönjük, hogy ilyen sokan elfogadták hívásunkat és a jó ügy mellé álltak. A verseny által rászoruló családoknak tudunk segítséget nyújtani. Mindig nagy örömmel várnak minket a családok, akiket húsvét előtt keresünk fel tartós élelmiszerrel, a védőnők ajánlásával - hangsúlyozta Tolnai Imréné egyesületi elnök.

A rendezvény résztvevői ugyanis jegyekért vásárolhattak a süteményekből, a bevételt pedig a szervezők a fenti célra fordítják.

Harminc sütemény, húszan a versenyben

Idén sem volt könnyű dolga a zsűrinek. Bőcs Éva cukrászmester szakoktató, Duskiewicz Rudolfné Mariann, korábbi többszörös nyertes és dr. Győri Bence patikatulajdonos húsz sütemény és torta közül választotta ki a legjobbakat. Az egyesület tagjai további tíz finomsággal készültek, versenyen kívül.

– Nagyon ügyes volt mindenki, finom süteményeket készítettek. Az első helyezett málnás mascarpone tortát külön kiemelném: a piskotája is remek volt, ahogy a tötelékek is, a málnás íz is jól visszaköszönt – fejtette ki érdeklődésünkre Bőcs Éva.

Kedvenceivel nevezett

Nagy meglepetésre, az első, második és a különdíjas süteményt is egy nevező készítette: Schlotter Melitta.

– Nálunk minden nap készül valamilyen sütemény, most éppen a kedvenceinkkel neveztem – először – a versenyre – avatott be Melitta, aki talán maga sem hitte, hogy rögtön elsőre három sütije is ilyen jól szerepelt. Mint elmondta, a málnás mascarpone torta a legnépszerűbb, az legalább havonta egyszer az asztalra kerül. A karamellás képviselőfánk második helyezést hozott a fiatal anyukának, akinek különdíjjal jutalmazták a fehércsokis narancsos tortáját.

Egy jó recept, szakértelem, kézügyesség és odafigyelés kell egy jó süteményhez

– vélekedett Schlotter Melitta.

Haszonits Judit flódnija tudott még a legjobbak közé kerülni.

Amíg a zsűri végig kóstolta a versenymunkákat, Kiss Róbert szórakoztatta az egybegyűlteket.