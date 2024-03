A járvány alatt jócskán megugrott a kerékpárhasználók száma, a bringázás pedig azóta is töretlenül népszerű. A drótszamarak gondozását azonban még mindig sokan elhanyagolják.

– A népszerűség megmaradt, de az időjárás nagyban meghatározza, hogy mikor pattannak nyeregbe az emberek – mondta el Bucsi Péter, a győri Peppe Kerékpár Szaküzlet és Szerviz boltvezetője. – Nagy átlagban még mindig kevesen figyelnek a rendszeres karbantartásra. A rutinosak már a holt szezonban vagy közvetlenül a szezonkezdés előtt elhozták a kerékpárjaikat. Ők mostanra már túl vannak az ellenőrzésen, a többség azonban most, az első napsütéses hétvégét követően jelentkezik be.

Bucsi Péter azt javasolja, ha valaki rendszeresen használja a kerékpárját, keressen fel egy szervizt tavasszal.

– Sok minden van, amit egy laikus nem vesz észre. Egy szakszerű átvizsgálás olyan, mint egy prevenció vagy állapotfelmérés, megelőzi a jövőbeli gondokat is. Például látjuk, hogy a fék fog, de már koptatja az abroncsot (ha abroncsféket használunk), vagy ha kopott a lánc, az egy kereszteződésben induláskor könnyen leugorhat, balesetveszélyes helyzetet teremtve.

Az ellenőrzés után is folyamatosan figyelni kell a tulajdonosnak a láncok, a fékek és a gumik állapotára.

– Ha sötétben is használjuk a kerékpárt, a láthatóság és a világítás mindig kardinális kérdés. E tekintetben pozitív tendencia tapasztalható, ugyan- akkor meg kell említeni, hogy most már kaphatók nagyon erős fényű lámpák is. Ezeket használat előtt mindig teszteljük sötétben. Személyes tapasztalat, hogyha ezeket nem megfelelően állítják be, tehát nem az útra, hanem a szembejövőkre világítanak, könnyen elvakíthatnak más kerékpárosokat, sőt, autósokat is.

Bucsi Péter kiemelte, sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat a gumik rendszeres ellenőrzésével.

– Fontos, hogy a futófelület ne legyen kopott, illetve hogy az oldalsó rész ne legyen sérült. Előbbit úgy ellenőrizhetjük magunk, hogy a hátsó és az első kereket összehasonlítjuk. A hátsó, hajtott kerék gyorsabban kopik, mint az első, amelyik csak gurul. Az oldalsó részek állapotromlását pedig az jelzi, ha nem egyenletesen fut a gumi. Ha azonban az embernek nincs gyakorlata a kerékpár- szervizelés terén, mindenképp érdemes szakembert felkeresni.

Bucsi Péter hozzátette, a sisak használatát kiemelten fontosnak tartja, mert a legváratlanabb helyzetben is történhet baleset, amikor életet ment egy jó bukósisak.

– 15–20 ezer forintért már jó minőségű bukósisakokat lehet beszerezni, ennyit mindenképp megér a biztonság.