A felsőoktatási törvény adta lehetőséggel élve, az országban elsőként a győri Széchenyi István Egyetem kínál fel előzetes hallgatói jogviszonyt a diákoknak, mely szerint ha a tanuló négyes átlagú középszintű érettségivel vagy középfokú nyelvvizsgával, illetve leg- alább hatvanszázalékos emelt szintű nyelvi érettségivel rendelkezik, valamint szakmai vizsgája legalább nyolcvanszázalékos lesz, az egyetem állami ösztöndíjas képzési helyet kínál fel a számára.

A 70–80 százalék közötti szakmai eredménynél pedig önköltséges helyet szerezhetnek a fiatalok. Sőt, a legjobban teljesítő 30 hallgatónak kollégiumi szállást is garantál, amennyiben az illető jogosult a kollégiumi elhelyezésre.

– Az előzetes hallgatói jogviszony előnye, hogy a diák magával versenyez: biztos lehet abban, hogy ha teljesíti a feltételeket, bejut az általa kiválasztott szakra. Az általános felvételi eljárás során ezzel szemben a sikeres felvételi nagyban függ a többi jelentkező eredményétől is – mondta el dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese.

Kilenc győri iskola, köztük a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum tanulóinak is előzetes hallgatói jogviszony lehetőséget biztosít a Széchenyi István Egyetem. Fotó: Rákóczy Ádám

A kilenc győri intézmény közt van a Széchenyi-egyetem fenntartásában működő Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum is.

– Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, mivel már a kilencedikes, frissen felvett tanulókat is a minél jobb eredményre ösztönzi – mondta el Csiszár Rudolf, az intézmény igazgatója. – A végzett diákjaink egyharmada tanul tovább a felsőoktatásban, elsősorban a Széchenyi-egyetem mosonmagyaróvári karán. A jelenleg meghatározott feltételek nem teljesíthetetlenek, ráadásul fontos, hogy olyan színvonalat határozzanak meg, amellyel a bekerülő diákok bent is tudnak maradni az egyetemen. A két feltétel közül talán a négyes átlag a nehezebb. A tanulóink többsége a szakma miatt érkezik hozzánk, ez a lehetőség pluszmotiváció arra, hogy a közismereti tárgyakra is nagyobb hangsúlyt fektessenek a tanulás során.

Huszonhárom 13. osztályos végzős diákjuk közül 5-en élhettek a lehetőséggel, köztük Takó Marcell, aki péknek tanul és élelmiszermérnökként szeretné folytatni tanulmányait.

– A szakma elsajátítására édesapám ösztönzött. Már a kezdetektől szerettem volna továbbtanulni, így mikor az igazgató úr beszélt a lehetőségről, rögtön megragadtam. Úgy gondolom, a követelmények teljesíthetőek annak, aki olyan szakmát választott, amit szeret csinálni. Ráadásul rengeteg pluszmotiváció a tanuláshoz, hogy ha teljesítem a követelményeket, biztos helyem van az általam választott szakon.

Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, hogy az utóbbi években folyamatosan emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik technikusképzésen vesznek részt és a végzést követően a felsőoktatásban szeretnék tovább mélyíteni szakmai tudásukat.

– A mostani pilot év, valamint a következő években még szélesebb körben folytatódó előzetes jogviszony létesítésének lehetősége kiváló alkalom a diákoknak, hogy már előre biztosítsák helyüket a Széchenyi István Egyetemen.

Gede Eszter azt is kiemelte, hogy az új lehetőség komoly pluszmotivációt is jelent a tanulóknak a technikusi képzés alatt.

– Az egyetem a szakképzési centrummal egyeztetve határozta meg a bekerüléshez szükséges tanulmányi eredményeket. A diákok többsége az államilag támogatott helyeket célozza meg. Az ehhez szükséges szakmai és egyéb elvárásokat úgy állapították meg, hogy presztízsértékű legyen azok elérése, ugyanakkor teljesíthetők is legyenek egyben. Úgy gondoljuk, hogy ez a lehetőség tovább fogja motiválni a diákokat a tanulásban és a technikusi ismeretek elsajátításában. Másik nagy előnye, hogy az Út a Felsőoktatásba program keretében már az egyetem megkezdése előtt belekóstolhatnak az ottani tanítási, tanulási módszerekbe, hallgatói létbe és az elvárásokba is.