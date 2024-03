A séfekből és cukrászokból álló ötfős csapatot Németh Tibor, Haraszti Zsolt és Kocsis Patrik séfek, valamint Jakabfi Dávid és Baranyák Rita cukrászmesterek alkották.

– A kulináris olimpiát is négyévente rendezik meg, és a világ minden tájáról érkeztek versenyzők. A riválisok között voltak amerikaiak, svájciak, angolok és szingapúriak is. Erős volt a mezőny volt – kezdett bele Kocsis Patrik. – Hosszú felkészülés előzte meg a versenyt. Nyolc hónappal előtte már megterveztük a menüt, és az utolsó egy hónapban intenzív gyakorlás következett. Teljesen szabad kezet kaptunk, szabadon választhattunk nyersanyagokat és konyhatechnikákat. Így csak a képzeletünk szabott határt a menü kitalálásakor. A legdrágább alapanyagoktól kezdve az egyszerűekig bármit használhattunk. A versenyen százpontos rendszerben pontoztak, s mint utólag kiderült, két ponton múlt az ezüstérem. Ez azért fájt, de szerintem amit tudtunk, azt kihoztuk magunkból – mondta.

A kulináris olimpián a versenyzőknek egy háromméteres asztalt kellett megtölteniük ínycsiklandó falatokkal. – Összetett feladatot kellett teljesítenünk. Készítenünk kellett egy nyolcfős hidegtálat, egy ötfogásos menüt és egy négy fogásból álló előételt. Utóbbi két kategória esetében meg volt határozva, hogy legyen benne vegán és vegetáriánus fogás is. Mindezek mellett készítenünk kellett kis falatkákat is, amelyek 15 grammos súlyban voltak korlátozva. Ezt a zsűri komolyan is vette, és az asztaloknál külön-külön lemérték a falatkákat. Végül volt egy négyfogásos desszertmenü is, bonbonokkal kiegészítve. Az ételeinket igyekeztünk a magyar gasztronómiának megfelelően elkészíteni. Használtunk többek között vadhúst és erdei gombát – részletezte a séf.

Kocsis Patrik végezetül el­mondta, a baráti társaság alkotta csapat jövőbeli tervei között szerepel, hogy részt vesznek a két év múlva rendezendő luxemburgi világbajnokságon, aztán négy év múlva szeretnék még egyszer megpróbálni az olimpiát. A cél, hogy minél fényesebb legyen az érem.