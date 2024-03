Magyarország legnagyobb gamer és e-sport-rendezvényének, a PlayIT-nek ad otthont március 23-án, szombaton a Széchenyi István Egyetem. A több mint tízéves múlttal rendelkező eseményre általában Budapesten kerül sor, azonban most öt év után először Győrbe látogat, ahol a Széchenyi-egyetem campusán négy helyszínen (Új Tudástér aula, P5 parkoló, Mobilis Interaktív Élményközpont és Győr Városi Egyetemi Csarnok) várja a látogatókat.

A PlayIT belépő megvásárlását követően látogatható és számos izgalmat tartogat. Lehetőség lesz autószimulátorok kipróbálására, a kicsiknek pedig a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA „Road Safety” projektje mutatja be a KRESZ és a biztonságos közlekedés formáit, különféle járművek segítségével – a gyerekek lábbal hajtós gokartot, rollert és elektromos motort is használhatnak.

A győri egyetem sportegyesületének e-sport-szakosztálya kiváló eredményekkel és eszközparkkal rendelkezik. A PlayIT-n számos izgalmas szimulátort próbálhatnak ki az érdeklődők. Fotó: Adorján András - SZE

Az eseményen drón-, szimulátor-, valamint CoD1-versenyt rendeznek, amelyeket megtekinthetnek az érdeklődők, illetve a látogatók bekapcsolódhatnak a város legnagyobb LAN-partyjába is az egyetem aulájában. A Mobilisben a hazai autó- és motorsport fontos szereplői (többek között Nagy Dániel kétszeres magyar bajnok autóversenyző és Kiss Norbert, autóversenyző, négyszeres kamion-Európa-bajnok) egy kerekasztal-beszélgetésen vesznek részt, valamint az egyetemi hallgatói versenycsapatok (Arrabona Racing Team, SZEnergy) autói és műhelyei is megtekinthetők lesznek a nagyközönség számára. A PlayIT-n a jelenlévők találkozhatnak a gamer világ legnépszerűbb videósaival is: Győrbe érkezik Szalay Isti, Nasz Dani, Csenki Patrik (Unifield) és Hunter is. Mindezeken túl e-sport gaming zone, cosplay bemutató, nyereményjátékok, illetve League of Legends- és szimulátorbajnokság-díjátadó is helyet kap az eseményen.

„A rendezvény kapcsán fontosnak tartjuk, hogy a fiatal korosztály itt személyesen megismerheti a Széchenyi-egyetem modern campusát és az intézmény nyújtotta lehetőségeket, ezáltal biztosítva a folyamatos utánpótlást nemcsak az autó- és motorsport, hanem a hazai műszaki és tudományos mérnöki területeken egyaránt” – húzta alá Kovács Tamás, az esemény egyik szervezője, az egyetem Digitális Fejlesztési Központjának fejlesztőmérnöke.

„Egyetemünk sportegyesülete, a SZESE 2019 óta rendelkezik e-sport-szakosztállyal, amely egyre népszerűbb a hallgatók körében, és országosan is kiváló eredményekkel rendelkezik. Emiatt kiváló kapcsolódási pontnak tűnt a Meex-szel való közös együttműködés, amellyel partnerségben szervezzük a győri PlayIT – Széchenyi Egyetem Game Fest-et” – tette hozzá. Aki kedvet kapott a PlayIT izgalmas és változatos progamjához, online vásárolhat jegyet.