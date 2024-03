A szarvashús az idei sláger

– 2020 óta vezetem a Belga Étterem és Sörözőt, azóta rendszeresen részt veszünk a tavaszi és az őszi étteremhéten – osztotta meg lapunkkal Penics Bernadett, a győri vendéglátóhely vezetője. Az eseményre gazdag választékkal készülnek: az elegáns menük mellett külön figyelmet szentelnek a vegetáriánus fogásoknak is. A DiningCity foglalási rendszerében az ételallergiát is lehet jelezni. Arra is van lehetőség, hogy az étterembe betérve a kedvezményes menüsorról válasszanak, ez azonnali regisztrációval lehetséges. Idén a szarvashús az új különlegességük, melyhez­ ­­Bognár András séf – aki vadász is egyben – különleges köreteket válogatott.

Belga Étterem és Söröző - A kisalföldi vendéglátóhelyek arra törekednek, hogy minőségi alapanyagokból magas gasztronómiai élményt nyújtsanak.

Fotó: Csapó Balázs

A menü kipróbálása kiváló lehetőség azok számára, akik korábban nem voltak a vadhús rajongói. Később, ha a vendégvisszajelzések pozitívak, az étterem felveszi az étlapjára az országos programra készített fogásokat. – Azt gondolom, hogy a szarvas olyan étel, amit nem gyakran készítünk el otthon. Az is ritka, hogy más vendéglátóhely választékában szerepelne.

Ez a vad válogatós: csak minőségi táplálékot fogyaszt, ezért a húsa kiváló és minőségi alapanyag – emelte ki Penics Bernadett. A Belga étterem személyzete részt vesz egy próbafőzésen, így személyes tapasztalatok alapján tudják ajánlani az egyedi menüsort és a hozzáillő borokat a vendégeknek.

Jó lehetőség a kipróbálásra

Évek óta csatlakozik az étteremhét programjához a Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és Étterem. A hamarosan induló eseményen egyedül képviselik a várost, idei jelentkezésüket az is motiválta, hogy az őszi alkalmon magas pontszámokat, kitűnő értékeléseket kaptak. Tama István szállodavezető úgy látja, hogy a rendezvény jól szolgálja a gasztronómia népszerűsítését, új vendégek megnyerését és a törzsvendégek kiszolgálását. Mivel számos visszajelzés érkezik a kulináris kalandozóktól, így a különböző ételkompozíciók kipróbálására is lehetőséget ad ez a program.

Kíváncsian várják a kínált fogások megítélését, különösen azt, amelyben a klasszikus finomfőzelék összetevőit gondolták újra: a sertésszűz mellé karalábéból, sárgarépából, borsóból összeállított köret kerül a tányérra, olyan módon, hogy az igazán kihozza az ezekben a zöldségekben rejlő ízélményt.