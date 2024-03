Kedden megnyílt a győri Xantus János Állatkert nyúlsimogatója, amely egészen a jövő hét végéig várja az érdeklődőket.

– Főleg azért vannak itt a nyulak, hogy hangsúlyozzuk: ne ajándékozzunk élő állatot semmilyen ünnepre. Egy házikedvenc tartása nagy felelősséggel jár, egy nyúl például elél 10-15 évig. Nem számítunk rá, hogy milyen nagyra nő, és hogy mindenhonnan kiugrik, vagy kiássa magát. Az sem mindegy, hogy mivel tápláljuk, kell neki száraz és zöld táp is. A nyuszi hajlamosak a különböző betegségekre. Az is lehet, hogy megszeretjük és hamar elveszítjük valami előre nem látható apróság miatt – osztotta meg lapunkkal Wenczel Flóra, az állatkert zoopedagógusa.

Fotó: Rákóczy Ádám

Azt is hozzátette: ami nagyon gyakori, hogy húsvét után csörög az irodai telefonjuk, hogy szeretnék a húsvétra megvásárolt nyulat leadni hozzájuk. Az indok általában az, hogy a gyereket már nem érdekli, vagy pedig a szülő kapta meg végül a feladatot, hogy gondozza az állatot.

– Ha a gyerekek szeretnének nyulat simogatni, és velük lenni, akkor jöjjenek el hozzánk. Akár be is lehet ülni hozzájuk, nagyon barátságosak. Érdekes lehet még a tengerimalacsimogatónk is, őket egész évben lehet látogatni, illetve nemsokára érdekes újítások lesznek a kecskesimogatónál is – mesélt programjaikról a zoopedagógus.