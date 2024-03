– Nagyon örülünk, hogy a nemzetközi nőnapon szinte mindenki gondol a hölgyekre korosztálytól függetlenül és virággal fejezik ki hódolatukat a férfiak. A vörös rózsára inkább a szerelmesek ünnepén nagy a kereslet, tartotta is az árát. A színes rózsák és más vágott, cserepes növények alacsonyabb áron érhetők el. A legnagyobb érdeklődés idén a tulipánok, illetve a hagymás, később kiültethető kompozíciók iránt van. Piros szín helyett pedig a rózsaszín, a barack árnyalatok kerülnek a fókuszba – emelte ki Budáné Schendl Rebeka, a Virágpaletta Győr ügyvezető igazgatója.

Rebeka szerint a megrendelések száma is jól mutatja, hogy megerősödni látszik a vásárlási kedv. – Nőnapig mindennap több ezer virágot visznek el tőlünk a vásárlók. Nagy most a hajtás a hét végéig. Az erősebbik nem nemcsak a családtagjaira, hölgyismerősei is gondol ilyenkor. Egyre több iskola, óvoda és cég ad le megrendelést, hogy köszöntse a női dolgozóit – tette hozzá a Virágpaletta Győr tulajdonosa.