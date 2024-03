A tankönyveken túl? 57 perce

Mikolaj Slawkowski-Rode, az MCC Budapest Summit vendége volt Győrben

Az MCC Budapest Summit oktatásról szóló nemzetközi konferenciájának győri vendége volt Mikolaj Slawkowski-Rode, a University of Warsaw adjunktusa; a University of Oxford tudományos munkatársa, aki a tankönyveken túli oktatásba, valamint az irodalom mindennapi életet betöltő szerepébe vezette be az érdeklődőket.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Forrás: MCC

Az MCC Budapest Education Summit keretében hazánkba látogatott Mikolaj Slawkowski-Rode, akivel február 29-én az MCC győri képzési központjában beszélgettünk. Az előadó kifejtette, hogy ha olyan oktatási rendszert szeretnénk kialakítani, amely magában foglalja a közös kultúra eszméjét, akkor elengedhetetlen, hogy ebbe a programba beépítsük az irodalom szerepét bizonyos értékek megismertetésének eszközeként. Véleménye szerint az irodalom nem csak műveltségünk és tájékozottságunk szélesítését szolgálja, hanem egyben formálja a világról kialakított képünket és egész gondolkodásmódunkat is. Slawkowski-Rode megjegyezte, hogy olyan világban élünk, ahol a modern tanítási módszerek elégtelennek bizonyulnak. Ennek orvoslásában az irodalomnak katalizátor szerepe lehet. Évszázadokon keresztül a könyv volt az információk áramlásának legfőbb eszköze és a könyvtárak voltak azok a bázisok, melyek a társadalom tudását és az információkat őrizték. Mai digitális világunkban a hangsúly áttevődik az online edukációs felületekre, azonban fontos lenne a könyv univerzális szerepét továbbra is megőrizni. A történelem során soha nem volt akkora az írni-olvasni tudók aránya, mint manapság és mégis úgy érezzük, hogy az olvasás és az olvasás általi ismeretszerzés jelentősége csökkenőben van. Ez abból a tendenciából is következik, hogy a mai fiatal generációk egyre kevésbé tudnak egy meghatározott cselekvésre koncentrálni, hiszen őket folyamatosan érik az ingerek az online világ felületeiről. Az olvasás pedig nagyfokú elmélyülést és koncentrálást igényel és feltételez. Maga az irodalom egyéniséget adhat az olvasónak, valamint segít olyan egyéni attitűdök kialakulásában, mint például az empátia, meghatározza az embertársainkkal való kapcsolatainkat és formálja világképünket. Az MCC Egyetemi Program hallgatói hasonló mélységű és témájú előadásokat hallhatnak az év során minden képzési központunkban. MCC-s egyetemi programos csapatunkhoz akár most is csatlakozhatnak az érdeklődők, hiszen nemrég indult el az Iskolarendszer felvételink, amire elsőéves egyetemisták jelentkezését várjuk a budapesti és vidéki képzési központjainkban. (https://ep.mcc.hu/) Az MCC győri képzési központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő szakmai eseményre március 19-én 17:30-kor kerül sor, mely keretében Kőbán Rita ️kétszeres olimpiai bajnok, kilencszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok kajakozóval, valamint Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, Európa-bajnok párbajtőrvívóval, a HMSE elnökével beszélgetnek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!