A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körének tagja, Nagy Béla rókadombi zártkertjében metszési bemutatóra gyűltek össze az érdeklődők a napokban.

– A metszési bemutatót idén tizennegyedszer szerveztük meg. Nagy Béla tagtársunk zártkertjében mindent rendbe találtunk, frissen volt rotálva a veteményes terület, a szőlők között egy gyomot sem találtunk. A hátsó kertben lévő gyümölcsfák között már látszottak a metszési nyomok, a házigazda már elkezdte a munkát. A mostani bemutatóra nemcsak kertbarátok jöttek el, hanem több téma iránt érdeklődők is csatlakoztak Csorna környékéről, Hegyeshalomból és Mosonmagyaróvárról. Makai János kertészmérnök a bemutatót nagy szakértelemmel tartotta, hisz dunakiliti gyümölcsösében több hektáron foglalkozik almatermesztéssel – tudtuk meg Jáni Lajostól, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre elnökétől.

Makai János kertészmérnök nagy szakértelemmel mutatta be a gyakorlatban is a metszést.



A gyümölcsfák metszését almafával kezdték, majd következett az őszibarack-, a körte- és a szilvafa ritkítása. A kajszibarackfák már teljes virágpompában voltak. Az eseményen a gyümölcsfaoltást is bemutatták egy körtefánál.

– Sok kertbarátunk rendelkezik nagyobb telekkel, rajta gyümölcsfákkal. A metszés egyre fontosabb ezeknél a fáknál, másként nem hoznak gyümölcsöt. Azért is szükséges a lombkorona szabályozása – vélekedett az egyesületi elnök. Kiemelte: a szilva-, füge- és a cseresznyefát nem szükséges metszeni, viszont ritkítani igen. A sárga- és őszibarackot meg akkor metsszük meg, amikor nem nyugalmi állapotban vannak, már rügyfakadáskor. A programon az előző évi metszéseket is megtekintették.

– A metszési folyamatokról előtte és utána készítettem fotókat annak érdekében, hogy képeken is megismerjük a folyamat lényegét, továbbá ezt a későbbiekben kielemezhetjük, majd a virágzást és a lombkoronába borulást követően figyelemmel kísérhessük – tette még hozzá Jáni Lajos.