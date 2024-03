A "Mesél az erdő" című kiállítást Martos Virág múzeumpedagógus nyitotta meg szerdán délután a Macskakő Gyermekmúzeumban. A megnyitó ünnepségen közreműködtek a művészeti iskola citerás tanulói is. A kiállítás május végéig tekinthető meg a gyermekmúzeumban, hétfő kivételével naponta.

- Az intézményünk egyik fő feladata a tehetséggondozás, valamint lehetőséget biztosítani az ifjú tehetségeknek a bemutatkozásra. A fertőrákosi iskola növendékei immáron harmadik alkalommal mutatkoznak be a Macskakőben. Az alkotásokról pedig elmondhatom, hogy alaposan kidogozottak, és látszik rajtuk, hogy az alkotója mennyi időt, energiát és fantáziát fektetett egy-egy műbe - mondta el Martos Virág. Hozzátette, a rajzszakkör vezetője Kovács István Balázs szakértelme és a diákok iránt elkötelezett támogatása is sugárzik a gyermekek képeiről.

Kovács István Balázs, a fertőrákosi iskola művészeti tagozat tanítója elmondta, a most bemutatkozó kiállításon, amely a "Mesél az erdő" címet kapta mintegy száz alkotás kapott helyet. - A művészeti képzésünkre összesen ötven gyermek jár, akiknek a munkájukból mutatunk be egy válogatást. Az idei tematika a diákokat egy fantáziavilágba kalauzolta el, melynek keretében a mesebeli erdőről, a tündérekről és virágos tájakról készültek az alkotások - avatott be Kovács István Balázs.