A kis közösség összetartója, valamint a táncklub megálmodója és vezetője Martha Schober, vele beszélgettünk arról, hogy pontosan mi is ez a tánc, és miért jó ez a mozgásforma, miért jó a LineDance részesének lenni. Tavaly egy rövidhírben már írtunk a társulatról.

Martha Schober vezeti a 2018 óta működő LineDance táncklubot Bánfalván Fotó: Máthé Daniella

LineDance: a sortánc közössége

A LineDance egyre népszerűbb Magyarországon, nagyon könnyen tanulható, még partner sem szükséges hozzá. Főleg hölgyek táncolják, de természetesen a férfiak közül többen is lelkes LineDancosok. Az életkor nem játszik szerepet, bármelyik korosztály bátran táncolhatja. A tánctartás, azaz a testtartás nagyon fontos, minden esetben törekszünk az eleganciára, ami különösen a latin, de a standard táncoknál is szükséges. Mindenki egyedül táncol, de mégis csapatban

- osztotta meg a legfontosabb tudnivalókat Martha.

- A LineDance kifejezés sortáncot jelent, amit általában country- vagy más lendületes ütemű zenére járnak. A táncosok általában egymás mellett és mögött sorakoznak fel, ezért is mondjuk, hogy ez valójában egy formációs tánc. A dalokhoz különböző koreográfiák tartoznak, mi főleg latin táncokat, cha-cha-cha-t, rumbát, sambát, cumbiát, bachata-t, calipsot, jive-ot, salsát, boogie-t, twistet és rock and roll-t táncolunk, de a repertoárunkban megtalálható a standard táncok közül a walzer és a tango is. Csoportunk már több, mint ötven koreográfiát megtanult, a próbáinkon rendszeresen ismételjük is, hogy az újak mellett ezek se felejtődjenek el - tette hozzá.

A hölgyek főleg latin táncokat, cha-cha-cha-t, rumbát, sambát, cumbiát, bachata-t, calipsot, jive-ot, salsát, táncolnak Fotó: Máthé Daniella

- Nagyon jó hatással van mindenkire, elismert sporttánc, átmozgatja az egész testünket mindamellett, hogy az agyunkat is rendkívül igénybe veszi és frissen tartja - mondta. - Formációnkkal különböző rendezvényeken lépünk fel, ahol, ha erre lehetőség van, bevonjuk a nézőket is annak érdekében, hogy minél többen kipróbálhassák és megtapasztalhassák varázsát. A soproni Fabricius szeretetotthonba például rendszeresen visszajárunk, a lakókat is bevonjuk a táncokba, így csempészve vidám pillanatokat hétköznapjaikba. Jelenleg tizenhárman vagyunk, mindannyian nagy lelkesedéssel és örömmel járunk próbákra, hiszen a kétórás táncnak köszönhetően kizárjuk a problémákat, és ez a néhány óra testileg és szellemileg is teljesen feltölt bennünket - zárta a beszélgetést.