A fodrászok szerint elkerülhetetlen az áremelés a szalonokban – több hír is megjelent ezzel kapcsolatban az utóbbi időben a sajtóban. Ennek több oka van: a magas eszköz- és termék-, a bérleti díjak, az árukészlet hiánya és a jövőt illető magas rezsiköltségek. Beszélgettem a témáról néhány hajszobrász ismerősömmel, egytől egyig állították: még nincs vége. Többen részletezték, úgy félévente emelnek az árakon, nem is keveset, körülbelül 10 százalékot.

Sorolták az okokat: drágák a hajfestékek, a munkaeszközök, ezért egyszerűen elkerülhetetlen a drágulás. A rezsi is fontos tényező. Mindig melegnek kell lennie az üzletben, folyamatosan világítani, merthogy a precíz munka elengedhetetlen eleme a megfelelő fény. Mára óriási különbségek vannak egy-egy hajvágás között, attól függően, hogy mekkora frizurát kell vágni.

Természetesen a hölgyeknél jóval nagyobb a költség, a férfihaj mosása, vágása, szárítása jóval kevesebbe kerül. Azt azért kijelenthetjük, a megfelelő haj kérdése a férfiaknál sokkal könnyebb. Nem kell hozzá más, mint egy elektromos haj- és szakállvágó készülék, no meg egy kis kézügyesség. A nőknél más a helyzet. Ők nem szeretnek bíbelődni a hajukkal, inkább profikra bízzák magukat. Egy-egy szalonlátogatásnak komoly rituáléja van, ilyenkor van idő csacsogni egyet, a fodrászok rendbe teszik kicsit a lelküket is az üzletekben. Igazi felüdülés számukra.

Ezzel szemben mi, férfiak maximum a fürdőszoba tükréhez lépünk oda, beindítjuk a gépet, majd nyugtázzuk: ez is megvolt. Emellett pedig spóroltunk is. Nem is keveset.