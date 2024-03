A Győri Egyházmegye lelkipásztorai és szüleik zarándokoltak el szombaton a Nagyboldogasszony-székesegyházba, hogy kifejezzék tiszteletüket a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt. A szentmisét Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát celebrálta. Vasárnap a hívek zarándoklatával folytatódott az ünnep. Az egybegyűlteket Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte -írja a Magyar Kurír.

„Örömmel látom, hogy nagy számban érkeztek hívek is a papság búcsújára. Nemzeti ünnepünk közelében vagyunk. Egy nemzet küzdelmei közepette könnyezett vérrel az a kegykép, ami 1697 márciusában érkezett Győrbe. Érezzük, korunknak is égető szüksége van arra, hogy nemzetünkért is imádkozzunk” – fogalmazott a főpásztor.

A szentmise főcelebránsa és szónoka Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát volt.

A szentmisén koncelebrált Veres András győri megyéspüspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Fazakas Márton csornai premontrei apát és a jelen lévő paptestvérek, köztük Reisner Ferenc általános püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató valamint Böcskei Győző székesegyházi plébános.

„Bármit mondasz, szeretettel tedd! -szólt a papsághoz Várszegi Asztrik. „Jézusról nagy szeretettel akarnak hallani az emberek. Úgy kell szólnunk, hogy általunk és velünk az ország kereszténysége megújuljon. Felelősségünk, hogy azokat, akik körülvesznek bennünket, ne hagyjuk elveszni a mindennapos gyötrelemben, reménytelenségben” – mutatott rá.

„Nem siránkozni, méltatlankodni, kritizálni kell, hanem szeretni, azt is, aki ellenséges, akit bűnösnek tartunk. Keresztényként nem tehetünk másként, olyan közösséggé kell válnunk, amely szereti környezetét. Ha megnyitjuk szívünket, lelkünket, egész valónkat Istenre, így életünk áldást, békét és gyógyulást hoz közösségünkbe” – mondta Várszegi Asztrik.

A szentmise végén a papság és az asszisztencia a Könnyező Mária-kegyképhez vonult. Mária közbenjárását kérték szenvedő egyházunkért, hazánkért, egyéni és családi életünkért. Majd a Püspökvár kertjébe ment a tömeg, ahol Veres András megáldotta az új Mária-szobrot, mely Lebó Ferenc szobrászművész ajándéka.

A szentmise zenei szolgálatát a győri templomok kórusai, énekes hívei látták el, Horváth Csaba diakónus vezényelt.