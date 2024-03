Burgenland Extrem a térség egyik legkedveltebb teljesítmény túrája, melynek idén 3600-an vágtak neki gyalogosan. A túrázók előtt egy nappal a kerékpárosok is kipróbálhatták magukat, köztük volt Laposa Tibor, szenvedélyes bringás és a Bringa Mánia Győr kerékpáros túravezetője is.

Száztíz lelkes kerékpáros vágott neki a három Fertő-tó körnek, de szintidő alatt csak egyetlen ember ért be. Forrás: Bringa Mánia Győr

– A járvány előtti években egy napon volt a gyalogosok és a bringások rajtja. Mindenki nagy örömére most külön indultunk, így nem zavartuk egymást a teljesítésben.

Kerékpárosok a 70 kilométer per órás szembe szél

A Burgenland Extremen szigorúan tilos a versenyzés, itt minden a teljesítményről szól, hogy kilépjünk a saját komfortzónánkból. A résztvevőknek például tilos volt bolyban haladva segíteni egymást, vagy 4 óránál gyorsabban letekerni egy kört. Ez utóbbi azonban nem fenyegetett senkit.

– Elképesztően erős 50-70 kilométer per óra közti északnyugati szelet kaptunk. Ez azt jelentette, hogy a 120 kilométer háromnegyedét különböző irányú szembe szélben kellett megtenni. A felkészülési időszakban négyszer tekertem körbe a tavat, akkor széltől és időjárástól függően 5 óra és 5 óra 20 perc közötti tudtam körbe érni. Most 6 óra 40 perc kellett egy körhöz.

Egyetlen versenyző 18 órán belül

A 110 indulóból a leggyorsabb 5 óra 20 perc alatt tette meg az első kört, de volt aki 12 órán át küzdött az elemekkel, de végül célba ért. A szabály szerint csak az indulhatott neki a következő körnek, aki a hat órás szintidőt tartani tudta, a második körre 35-en indulhattak el, a harmadikat viszont már csak néhányan kezdték el. Végül egyetlen résztvevőnek sikerült beérnie a 18 órás szintidőn belül. De többen „versenyen kívül” is folytatták és letekerték a három kört.

Az extrém időjárás nem tántorította el Laposa Tibort, jövőre is szeretne indulni a Burgenland Extrem-en Fotó: Bringa Mánia Győr

Megfagyott a víz a kulacsban

– A szokásos edzés terhelésemen felül bő három hónapot készültem a versenyre. Mivel a legtöbb teljesítménytúrától eltérően a Burgenland Extrem-t télen, január végén, rendezik, így igyekeztem az időjárásra is készülni. Hóesés után és jégbordás úton is mentem tekerni. Sőt mínusz hét fokban is kint voltam, annak az edzésnek a fénypontja az volt, amikor kisütött a nap és a kulacsomban kicsit megolvadt a jéggé fagyot víz, így tudtam egy keveset inni. A három körben nem voltam biztos, de úgy érkeztem az eseményre, hogy két kört szeretnék menni, a harmadikat pedig meglátjuk. Az élet, vagyis pontosabban az időjárás viszont felül írta ezt. Az egyik szakaszon, ahol teljes hátszél volt tekerés nélkül 38 kilométer per órával tolt a szél több száz méteren hosszan.

Laposa Tibor kiemelte egyáltalán nem bánja, hogy a szervezők nem módosították az időjárás miatt a szintidőt.

– A teljesítmény túráknak az a lényege, hogy mindig az adott napon, az adott körülmények közt kell teljesíteni. Az, hogy nem a terveim szerint alakult a dolog egyáltalán nem szegte kedvem, sőt. Remek környezetben tekerünk, izgalmas útvonalon úgy, hogy a kijelölt útvonal terepszakaszt és 400 méter szintemelkedést is magába foglal. Most készülök a Bakony 200-ra és jövőre mindenképp visszatérek a Fertő-tó partjára, hogy újra próbára tegyem magamat.

