Mosonmagyaróvárt és a Kossuth Lajos Gimnáziumot a versenyen Liziczai Gergő 11. BC osztályos tanuló képviselte, aki igazán előkelő, országos negyedik helyezést ért el. Felkészítő tanára Liziczai Márk.

Mint megtudtuk, a versenyen három témában is tudásuk legjavát kellett adniuk a döntősöknek. Elsőként egy komplex, a kémia legváltozatosabb tudományterületeit lefedő, négyórás írásbeli fordulót kellett teljesíteni, majd egy laboratóriumi feladat is várt a diákokra. Itt a kvalitatív analitikai ismeretekre volt szükség: szilárd porokat, valamint ismeretlen kationokat és anionokat tartalmazó oldatokat kellett különböző reagensek segítségével azonosítani. Másnap szóbeli forduló következett, ahol a kémia napjainkban fontos, más természettudományokkal is kapcsolódó, komplex problémáinak köréből kellett mindenkinek egy-egy előadással felkészülni, melyet a szakértő zsűri által vezetett szakmai vita követett.

A verseny után a résztvevők lehetőséget kaptak, hogy ellátogassanak a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyárába és kutatóközpontjába, ahol a pódiumbeszélgetéseket a várva várt eredményhirdetés követte.