Fraknó várában 10.00, 12.00, 14.00 és 16.00 órakor, a kincstárban pedig 11.30, 13.30, 14.30 és 15.30 órakor indulnak magyar nyelvű vezetések. A kismartoni Esterházy-kastélyban szintén több időpontban várják a magyar látogatókat 11.00 és 15.00 óra között.

Mind a vár, mind pedig a kastély ezen a hétvégén vezetés nélkül is megtekinthető a nyitvatartási időben. A kastélyban megelevenedik az egykori hercegi udvartartás, a 300 éves építészeti története, csodálatos műremekek és az Esterházy család tagjainak izgalmakkal és viszontagságokkal teli élete is megismerhető a kiállítási termekben. A pompás Haydn Terem világszerte ismert fantasztikus visszhangjáról. Itt alkotott Joseph Haydn, aki több mint 40 évig állt az Esterházy család szolgálatában. Művei napjainkban is hallhatók itt, hiszen a kastély még ma is a kulturális élet centruma és számos koncert helyszíne is.

Fraknó Vára a 17. század óta őrzi az Esterházyak örökségét. Európa legnagyobb magánkézben lévő fegyvergyűjteménye, benne a többszáz éves hadifelszereléssel a család katonai múltjáról tanúskodik. A vár titkos helyiségeiben eredeti helyszínen és eredeti állapotban maradtak fenn a páratlan és ritka hercegi gyűjteményi darabok. Különleges fantom és kitalált ősök portréi mesélnek a család történetéről, az ősök között olyan történelmi személyek is felsorakoznak, mint Attila a Hunok királya vagy Drakula gróf.