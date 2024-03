Az Európai Borlovagrend Győri Legációja és az OSI Food kft. jótékonysági adományozást tartott a győri Család- és Gyermekjóléti Központban. Rákosi-Tóth Rita, a központ igazgatója lapunknak elmondta: a borlovagrend gyakran adományoz az intézménynek, ezt a közös tárgyalásoknak köszönhetően rendszeressé tették. Kiszámítható rendszerben, nemcsak karácsony előtt, hanem nyáron és húsvétkor is összefognak. A keddi eseményen 500 család – köztük gyermekesek, egyedül élő idősek – vehetett át élelmiszer- adományt. A szervezők azt is elmondták: nagyon jó élmény részt venni egy ilyen akcióban adományozóként is.