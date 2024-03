Forrás: Schutterstock

Győr

SZÍNHÁZ

Újvárosi esték

03. 23., szombat, 18.00

Újvárosi Művelődési Ház (Liget u. 55.)

Feloldozás. A Brassói Vándorszínház és az Ultima Sacra Regős Társulat előadása

Hazaszeretet vagy szerelem? Előmenetel vagy szabadság? Az előadás két szerelmes történetét meséli el, akik az 1848-as szabadságharc eseményeinek sodrásában ellenkező oldalakra kerülnek. A forradalom hőseit kivégzik, vezetői vagy elmenekülnek, vagy vértanúk lesznek, a hazaszerető költőt ellehetetlenítik, ha nem alkuszik meg az ember, börtön vagy kötél várja. Elég erős-e hőseink szerelme, hogy ne törjön meg akkor, amikor a besúgás az egyetlen menekülés a halál elől? Ki lehet-e egyezni, hogy a forradalmat eltipró császárból magyar király legyen? A verses-zenés előadás végén hőseink elnyerhetik-e egymástól és a történelemtől a feloldozást? A kérdések választ szülnek, a krónikásnak pedig jár a kegyelem akkor is, ha nem bűntelen. Az előadást háttérvetítés és táncosok produkciója kíséri.

Jegyek kaphatók a művelődési házban és a Látogatóközpontban. Jegyár: 3500 Ft.

SÉTA

Rábarangolás – 120 éves a Rába hotel

03. 22., péntek, 17.00

Városháza előtt (Városház tér)

Rövid séta az elmúlt évszázad fordulóját, a város régi képét és a polgári élet történeteit felelevenítve. Ezt követően vendégségbe megyünk a megnyitásának 120. évfordulóját ünneplő Danubius Hotel Rábába.

A program részvételi díja, ami egy kis meglepetést tartalmaz, 4000 Ft.

Előzetes bejelentkezés szükséges!

Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Gyalogtúra Pinnyédre

03. 22., péntek, 15.00

Jedlik híd, szigeti hídfő

Pinnyéd felé visz az utunk betonos utakon és erdei ösvényeken váltakozva, cél: Magyar Vilmos Uszoda. Táv: kb. 7 km. A teljes távot teljesítők emléklapot kapnak.

Továbbra is érdemes gyűjteni az emléklapokat. Aki hat darabbal rendelkezik, ajándékot kap az

áprilisi túra alkalmával. A korábbi túrákon kapott emléklapok pótlására van lehetőség a jelenléti ívek alapján. Ezzel kapcsolatos kéréseket az [email protected] címre várjuk.

A túrán túracipő, sportcipő viselése ajánlott! Sportos, kényelmes ruházat, kisebb hátizsák, benne innivalóval, esőkabáttal célszerű.

A részvétel ingyenes.

Sopron

ZENE

Szabadság, szerelem – Petőfi 200

Március 22 szombat, 13.00

GYIK Rendezvényközpont (9400 Sopron, Ady Endre út 10.)

Március 22-én, pénteken, 13 órakor Sopronban lesz látható a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című koncertszínházi produkció. A „Petőfi Zenei Díj – Az év zenei eseménye” díjat elnyert előadásban kilenc könnyűzenei Petőfi-versfeldolgozás látható és hallható, de természetesen a költő alakja, forradalmi lelkülete, valamint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korában felerősödött értékek – mint a szabadság és a hazaszeretet – is megelevenednek.

Szendrey Júlia szerepében Katona Kingát láthatja a közönség, Petőfi Sándort Berettyán Nándor alakítja majd, a narrátor Szabó Sebestyén László lesz.

Az előadásban fellép a Romengo, Paulina, Trap kapitány és Tha Shudras, Ember Márk, valamint a The Biebers. A darabot táncos betétek is színesítik Bíró Márton, Lázár Anna Dóra, Popovics Márk és Pálinkó Johanna előadásában.

Az előadás ingyenes.

Világ világossága

03. 24., vasárnap, 15.00

Árpád-házi Szent Margit-templom (Szent Margit út 4.)

A Kórus Spontánusz tavaszi hangversenye.

Szólót énekel: Drüszler Edit. Orgonán közreműködik: Németh Sándor. Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán.

Jegyár: 3000 Ft; diák, nyugdíjas 2000 Ft. Jegyek kaphatók a Cédrus Könyvkereskedés és Antikváriumban, illetve a koncert előtt a helyszínen.

ELŐADÁS

„A víz szerepe Isis és Osiris római kori kultuszában”

03. 22., péntek, 17.30

Soproni TIT előadóterme (Várkerület 98. I. em.)

A víz világnapja alkalmából a Scarbantia Társaság és a Soproni TIT közös rendezvényére várják az érdeklődőket.

Előadó: Sosztarits Ottó régész, Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház, Szombathely.

KÖNYV

Életjáték

03. 23., szombat, 15.00

Pannonia szálloda, nagyterem

A Sopronban is népszerű színművészről, Faragó Andrásról (Topyról) megjelent könyv, az Életjáték bemutatója. Kindzierszky Emil beszélget a könyv társszerzőjével, Lakatos Andrással és Faragó András Topyval.

A könyvbemutatón az érdeklődők megvásárolhatják a könyvet, amit a helyszínen az író és Faragó András fog dedikálni.

EGYÉB

VasVilla' bringabörze

03.24., vasárnap 9.00

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum

Ismét megrendezik a VasVilla' bringabörzét március 24-én, vasárnap 9-től 12 óráig. A helyszín a Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum, ahol lehetőség lesz régi és új kerékpárok adásvételére értékesítési jutalék és helypénz nélkül. A börzére egyaránt várják a bicajt eladni és venni szándékozókat. Lesznek régi és új, kinőtt, vagy megunt kerékpárok, amiket nem érdemes a garázsban porosodni hagyni. Mindenkinek ott a helye, aki szeretne egy új bringát, de nem akar túl sokat költeni.

Mosonmagyaróvár

KIÁLLÍTÁS

A férfi

03. 22., péntek, 17.00

Flesch-központ

Papp Andrea kortárs festőművész kiállítása

Csatlakozzon hozzánk egy exkluzív utazásra a férfiak által ihletett festmények világába! Fedezze fel az erőt, a szenvedélyt „A Férfi” című kiállításon, amely bemutatja a férfi szerepét és jelentőségét a művészetben. Közreműködik Ilies Teofil pantomimművész.

A kiállítás április 9-ig látogatható.

CSALÁDI

Nyusziváró családi nap

03. 24., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház

15.00–17.00 Játszóház: tavaszi és húsvéti díszeket, különleges nyuszifigurákat lehet készíteni.

Festünk tojást is írókával, de különleges tojásfestési módok kipróbálása is lehetséges. Ehhez 1–2 db főtt vagy kifújt tojás szükséges!

A foglalkozáson a részvétel ingyenes.

15.00–17.00 Nyuszisimogató. A nyuszisimogatóban segítünk, hogy a kisgyerekek ne maradjanak ki a „nyusziélményből” – hiszen a felelős állattartás jegyében azt javasoljuk, senki ne vásároljon élő állatot, ha nem tudja vállalni, hogy hosszú távon is gondoskodik róla.

Azok számára, akik felelősségük tudatában a nyúltartás mellett döntenek, szaktanácsokkal segítünk.

A program közben a Huszár Gál-könyvtár meglepetése: Papírszínház (Fekete Katalin mesél).

17.00 A Fehér Ló mozi bemutatja: Jetikölyök. Amerikai–kínai animációs vígjáték-kalandfilm, 92 perc, 2019 (6 éven felülieknek!).

A belépés díjtalan.

GYEREK

Bütykölő szakkör

03. 22., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Tojásfestés, dobozkák, kosárkák, üdvözlőlapok készítése. A szakköri foglalkozásokon az anyagköltség 1000 Ft. Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/916-7664-es telefonszámon.

Fertőd

ZENE

Hangverseny

03. 25., hétfő, 17.00

Muzsikaház (Madách sétány 1.)

J. S. Bach-hangverseny a J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a Bach Mindenkinek Országos Fesztivál keretében.

Fellépnek a J. Haydn Zeneiskola tanárai, tanulói.

A belépés ingyenes.

Cintányéros cudar világ

03. 22., péntek, 19.00

Kulturális és Szolgáltató Központ

Válogatás az operettirodalom gyöngyszemeiből.

Jegyek a helyszínen 1500 és 1700 Ft-os áron kaphatók.

Levél

KIÁLLÍTÁS

Sárkányölő Szent György

03. 21., csütörtök, 18.00

Levéli kultúrház

Molnár János festő- és grafikusművész kiállításának megnyitója. A műveket az érdeklődők figyelmébe ajánlja Farkas István piarista (Lupusz atya). Közreműködik a Kislaptáros népzenekar.

Molnár János 1954-ben született Budapesten. Egyedi és sokszorosító grafikával egyaránt foglalkozik, készít akvarell-, tempera- és olajfestményeket. Tradicionális művész, aki egyéni hangulatú képei elkészítésekor számos stílust és technikát használ.

A kiállítás megtekinthető 2024. április 19-ig a kultúrház nyitvatartási idejében.

Pannonhalma

GASZTRO

Tavaszköszöntő Kézműves- és Termelői Vásár

03. 24., vasárnap, 10.00–16.00

Pannonhalma, Tóthegy 57.

Kitárja kapuit a Kézművesek udvara, kezdetét veszi a vásári szezon.

Termelői finomságok, kézműves alkotások.

10.00–11.00 KertTina kertész játékos foglalkozása, tubarózsagumót ültethetnek cserépbe.

11.00 Mesejáték nem csak gyerekeknek.

A vásár alatt kézműves-foglalkozások.

Balf

GASZTRO

Medvehagyma-fesztivál

03. 23., szombat, 14.00

Iskola (Fő u. 5.)

Mesterségek kavalkádja.

Alkotóműhely, kézműveskedés természetes anyagokkal.

Mese a hét mesterségről.

15.00 Ásványbemutató.

16.00 Láncfűrészes faszobrászat.

Egész nap medvehagymás ételkóstoló.

A belépés díjtalan.

Harka

KIÁLLÍTÁS

Könnyekben ragyogás

03. 23., szombat, 16.00

Kultúrotthon (Soproni utca 12.)

Emlékkiállítás Könnyekben ragyogás címmel Kövesdi-Nagy József festőművész és művészetpártoló lánya, dr. László Tamásné Kornélia emlékére.

Köszöntőt mondanak Duschanek Péter polgármester és Szabó Károly, a kiállítás főszervezője.

Közreműködnek a Pantzer Gertrud Általános Iskola tanulói.

A kiállítás megtekinthető március 29-ig naponta 10–12 és 14–17 óra között.

Jánossomorja

Dunakiliti

FESZTIVÁL

IX. Csiripiszliünnep

03. 23., szombat

Közösségi ház (Kossuth Lajos u. 63.)

Program:

13.00 Csiripiszlikóstolás.

Kézműves-kirakodóvásár a kisalföldi kézművesek jóvoltából.

Húsvéti játszópark az udvaron.

14.00 Játékos ügyeskedés a könyvtárban a Kiserdei Óvoda óvónőivel.

Süteményeket és húsmentes szendvicseket kínálnak a Manóklub kismamái.

Lángost sütnek a Vöröskereszt-szervezet aktivistái.

15.00–16.00 Kovács Andor Tamásné polgármester asszony köszöntője.

Zarándokhagyományok Moson vármegyében címmel Martinschich Balázs történész-muzeológus előadása és tárlatvezetése.

16.30–17.20 A Figurina Bábszínház Király Kis Miklós című népmese-feldolgozása.

17.20–18.00 Zenél a Kislaptáros zenekar.

A rendezvényen minden program ingyenesen látogatható. A helyi klubok és egyesületek által kínált finomságok ára adomány, amellyel a Vöröskereszt-szervezetet és a Manóklubot támogatják.